Occidente hundido, aumenta sus provocaciones a Rusia que responde con una fuerte advertencia

Occidente hundido, aumenta sus provocaciones a Rusia que responde con una fuerte advertencia

Por orden del presidente, Vladímir Putin, Rusia ha comenzado los preparativos para realizar, en el futuro próximo, ejercicios de las unidades de misiles del...

Prevenir es curarSegún reza el comunicado de la cartera castrense, "en el marco de los ejercicios se realizarán un conjunto de actividades para practicar las cuestiones de preparación y uso de las armas nucleares no estratégicas".Defensa explicó que el objetivo de dichas maniobras es "mantener la preparación del personal y el equipo" de las unidades de armas nucleares no estratégicas para "responder, así como garantizar incondicionalmente la integridad territorial y la soberanía del Estado ruso" en respuesta a las “declaraciones provocativas” de determinados funcionarios occidentales contra la nación. En este sentido, hay que recordar que Polonia ha ofrecido su territorio a EEUU para albergar armas nucleares.Tras detallar que Rusia y Polonia comparten 200 kilómetros de frontera terrestre en la región de Kaliningrado, el analista internacional Enrique Refoyo advierte que este hecho es importante. “Porque el Gobierno polaco actual –en manos del centro–izquierda globalista, por definirlo de algún modo, que reciben ahora toda la amabilidad, todo el cariño por parte de [la presidenta de la Comisión Europea, Ursula] von der Leyen y compañía– dijo que estaba dispuesto a alojar las armas nucleares de EEUU en Europa. Incluso que las trasladasen desde Alemania a Polonia, cumpliendo así ese intento polaco de dar un sorpasso a Alemania”.Refoyo acara que esto no significa disparar armas nucleares tácticas de baja intensidad, ni nada parecido, sino practicar el lanzamiento de las mismas con simulacros. "Porque alguno pensaba que Rusia iba a disparar armas nucleares tácticas en las zonas vecinas a Ucrania. De ninguna manera, porque [entonces] ahí quedaría la radiación, y evidentemente eso [Rusia] no lo van a hacer", concluye el analista.

