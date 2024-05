https://latamnews.lat/20240510/las-razones-por-la-cuales-simplemente-no-es-posible-vulnerar-el-sistema-electoral-de-venezuela-1150360006.html

Las razones por la cuales "simplemente no es posible" vulnerar el sistema electoral de Venezuela

Las razones por la cuales "simplemente no es posible" vulnerar el sistema electoral de Venezuela

Sputnik Mundo

Desde la llegada de la Revolución Bolivariana al poder en Venezuela en 1998, el país ha estado bajo el escrutinio de la opinión pública internacional. 10.05.2024, Sputnik Mundo

2024-05-10T19:08+0000

2024-05-10T19:08+0000

2024-05-10T19:08+0000

américa latina

política

venezuela

eeuu

consejo de expertos electorales de latinoamérica (ceela)

elecciones

💬 opinión y análisis

nicolás maduro

sanciones de eeuu contra venezuela

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/03/1c/1149318485_0:202:2923:1846_1920x0_80_0_0_e207a20e675ffcfdf9fbc13ec1409aa2.jpg

Y no es para menos, con la mayor reserva de petróleo como carta de presentación y el establecimiento de un modelo político lejos de la tutela de Estados Unidos, la nación suramericana devino en la preocupación más grande para un cúmulo de países occidentales acostumbrados a naciones dóciles y alineadas con sus intereses.Todas las dimensiones del Estado venezolano fueron convertidas en laboratorios predilectos para campañas de desprestigio, sin embargo, una de ellas fue atacada con particular intensidad: el Sistema Electoral Venezolano.Más de una veintena de elecciones entre presidenciales, regionales, enmiendas y referéndums constitucionales, han dado resultados que no han podido ser objetados al día de hoy. Sin embargo, con una nueva y crucial elección presidencial este 28 de julio, el Sistema Electoral de Venezuela adquiere relevancia. El presidente del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, Nicanor Moscoso, explica a Sputnik Mundo que la fortaleza del sistema electoral venezolano reside en la decisión del Gobierno venezolano de "tecnificar al máximo el sistema de votación". A juicio de Moscoso, la virulencia del ataque internacional contra el sistema electoral venezolano ha bajado en intensidad debido a que los partidos políticos de todas las tendencias "han participado directamente en las auditorías" y además han logrado ganar elecciones en las mismas condiciones y con el mismo sistema.Blindar la voluntad del puebloCuando se consulta en internet sobre si es confiable el sistema electoral venezolano, los buscadores arrojan un documento clarificador publicado por el mismo Consejo Nacional Electoral y titulado Mitos y Realidades del sistema electoral venezolano, en donde el órgano electoral hace un esfuerzo de síntesis por compactar la mayor parte de los cuestionamientos y darles una respuesta concisa. Victor Theoktisto, PHD en computación, profesor titular de la Universidad Simón Bolívar, que además participó entre junio y julio del 2021 como auditor externo del Consejo Nacional Electoral, aporta en Sputnik detalles técnicos claves para entender por qué sería imposible vulnerar el sistema electoral e incluso hackearlo.El proceso de votación venezolano plantea varias etapas que están pensadas para que cada segmento esté blindado a la manipulación. Theoktisto las esquematiza de una manera sencilla:En conclusión, Theoktisto apunta que es "simplemente imposible" vulnerar el sistema electoral venezolano.

https://latamnews.lat/20240506/venezuela-expresa-deseo-de-mantener-relacion-constructiva-con-panama-tras-presidenciales-1150269650.html

https://latamnews.lat/20240503/la-desestabilizacion-de-venezuela-un-objetivo-de-eeuu-que-crece-en-tiempo-de-elecciones-1150220163.html

venezuela

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

José Negrón Valera https://cdn.img.latamnews.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

José Negrón Valera https://cdn.img.latamnews.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

José Negrón Valera https://cdn.img.latamnews.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

política, venezuela, eeuu, consejo de expertos electorales de latinoamérica (ceela), elecciones, 💬 opinión y análisis, nicolás maduro, sanciones de eeuu contra venezuela