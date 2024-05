https://latamnews.lat/20240510/japon-sigue-siendo-el-protectorado-humillado-de-washington-1150354820.html

"Japón sigue siendo el protectorado humillado de Washington"

"Japón sigue siendo el protectorado humillado de Washington"

En línea con los líderes japoneses de las últimas siete décadas, el primer ministro de Japón, Kishida Fumio, ha construido su carrera política adulando a... 10.05.2024

En su columna para el medio estadounidense The American Conservative, el académico recordó la visita que Kishida realizó a Washington en abril de este año, en donde el político japonés pronunció un discurso ante el Congreso estadounidense que provocó la ovación de sus interlocutores. Sin embargo, Morgan cuestionó que no había motivos para que Kishida no recibiera el reconocimiento del público estadounidense, toda vez que Kishida acudió a la "ciudadela de la democracia para jurar lealtad a la hegemonía planetaria de Washington". "Por supuesto, fue recibido calurosamente", observó el profesor, para quien el mayor logro del primer ministro japonés durante su visita al país norteamericano fue "la culminación de una larguísima serie de capitulaciones calculadas". Pero el comportamiento del primer ministro de Japón, según el académico, es resultado de un largo linaje de líderes japoneses que se remonta a la entrada en vigor de la constitución del Japón de la posguerra, el 3 de mayo de 1947, "que los estadounidenses les habían impuesto". "En la primavera de 2023, en un evento que conmemoraba el 76 aniversario de la entrada en vigor de la constitución japonesa (...) pronuncié un breve discurso en Tokio sobre la reforma constitucional. Hasta ese momento yo había estado firmemente a favor de ello. Pero, mientras estaba en el podio, vi frente a mí a la flor y nata de la cosecha proestadounidense en Japón, y una nube pasó sobre mi comprensión convencional", recordó Morgan. El argumento para reformar por primera vez la Carta Magna del país nipón, agregó el analista, debería ser uno que apele a la emancipación de Tokio respecto a la influencia estadounidense, no para apegarse a sus intereses. "Nadie lo expresó con tantas palabras. Pero así es precisamente como funciona el juego de la reforma constitucional", sostuvo el columnista.Morgan aseguró que Washington está tratando de involucrar a Japón en próxima su guerra eterna, al tiempo que la mayoría de líderes japoneses observan sentados e, incluso, lo alientan.

