Choque de dos trenes en Buenos Aires causa más de una decena de heridos | Video

Choque de dos trenes en Buenos Aires causa más de una decena de heridos

Según el canal de televisión TN, un tren de pasajeros chocó con otro que transportaba material de reparación ferroviaria.De acuerdo con el medio La Nación, varios heridos ya fueron asistidos y están siendo trasladados a distintos hospitales. La línea San Martín conecta la capital de Argentina con el área suburbana. A través de ella, los trenes circulan a baja velocidad.El accidente tuvo lugar a las 10:31 hora local (13:31 GMT), en el kilómetro 4.900, en las intersecciones de la avenida Figueroa Alcorta y Dorrego, en el barrio de Palermo, según refirió Trenes Argentinos.Tras ayudar en la evacuación de pasajeros, los Bomberos intentan contener el derrame de combustible que cae desde el viaducto a una de las avenidas.Según contó una testigo, el tren siniestrado en el que viajaban se detuvo unos instantes antes de reanudar el movimiento, y fue entonces cuando colisionó con la locomotora y el coche furgón.De acuerdo con el director del SAME, Alberto Crescenti, unas 90 personas fueron asistidas en la capital argentina.De las 90 personas asistidas, 60 "han sido evaluadas y no han necesitado ser trasladadas", certificó Crescenti. De los cuatro maquinistas involucrados en el accidente, solo uno requirió ser trasladado. El titular del SAME certificó que no se han encontrado pasajeros atrapados en los convoyes, luego de que los perros peinaran "el vagón más complicado".El jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires señaló que el operativo de rescate duró apenas un poco más de 40 minutos.

