Movimiento político de Ecuador presenta denuncia contra esposa del presidente Noboa

Movimiento político de Ecuador presenta denuncia contra esposa del presidente Noboa

QUITO (Sputnik) — El movimiento Unidad Popular de Ecuador presentó este 9 de mayo una denuncia contra Lavinia Valbonesi, esposa del presidente Daniel Noboa...

"Presentamos denuncia ante la Fiscalía General del Estado por tráfico de influencia y delitos contra la naturaleza, en contra de Lavinia Valbonesi, esposa del presidente Daniel Noboa", confirmó en la red social X la agrupación política tras las revelaciones de un proyecto constructivo de un hotel en una zona protegida, a cargo de una empresa donde la esposa del mandatario ecuatoriano es señalada como la accionista principal.La acción busca frenar la construcción de obras en Esterillo Oloncito, ubicado en la comuna de Olón, provincia costera de Santa Elena, en un área de bosque o vegetación declarados protectores desde 2001. El proyecto denominado Echo Olón comprende un conjunto de cuatro edificios, de varios pisos, así como áreas sociales, verdes, parqueos para visitantes, vías de llegada y acceso a la playa, entre otras obras. En declaraciones a medios locales, Geovanni Atarihuana, director nacional de Unidad Popular, señaló que instó a la Fiscalía actuar en defensa de la naturaleza para que el Gobierno no sea utilizado a fin de favorecer los negocios familiares del mandatario. El caso ha desatado una fuerte polémica en Ecuador entre quienes defienden el proyecto y consideran que no afecta el medio ambiente y comuneros de Olón, así como grupos a favor de la conservación de ese entorno natural. La víspera, en la Asamblea Nacional (Parlamento), varios legisladores cuestionaron al Ministerio de Medio Ambiente, Agua y Transición Ecológica por otorgar los permisos constructivos a la empresa Vinazin, a cargo del proyecto hotelero. Sin embargo, en un comunicado difundido el miércoles, la ministra de la cartera ambiental, Sade Fritschi, señaló que el espacio donde se desarrolla el proyecto urbanístico "Echo" no se corresponde con un área protegida.

