https://latamnews.lat/20240509/ecuador-crea-comite-para-suspender-la-extraccion-de-crudo-en-bloque-itt-de-reserva-yasuni-1150336975.html

Ecuador crea comité para suspender la extracción de crudo en bloque ITT de reserva Yasuní

Ecuador crea comité para suspender la extracción de crudo en bloque ITT de reserva Yasuní

Sputnik Mundo

QUITO (Sputnik) — El Gobierno de Ecuador creó un comité para dar paso al cumplimiento de la consulta popular de agosto de 2023, en la cual los votantes... 09.05.2024, Sputnik Mundo

2024-05-09T06:21+0000

2024-05-09T06:21+0000

2024-05-09T06:21+0000

américa latina

ecuador

itt

consejo nacional electoral (cne) de ecuador

medioambiente

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/05/1f/1140086807_0:135:1296:864_1920x0_80_0_0_644be60ac7f76ff1c894ae227e452bb5.jpg

Mediante el decreto ejecutivo 257, firmado por el presidente Daniel Noboa, se establece la "creación del Comité de Ejecución de la Voluntad Popular Yasuní-ITT con la finalidad de cumplir la voluntad popular con respecto al retiro progresivo y ordenado de toda actividad relacionada a la extracción de petróleo en el bloque 43". Esta estructura tendrá la misión de coordinar y establecer los mecanismos y acciones que estarán contenidas en un plan de acción, concertado con entidades públicas y privadas. Dicho comité estará integrado por las máximas autoridades o los delegados de los ministerios de Energía y Minas, de Ambiente, Agua y Transición Ecológica; de Economía y Finanzas, así como del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, y de la empresa pública Petroecuador. Según los datos oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE), el 58,95% de los votantes dijo "sí" a la pregunta de si estaban de acuerdo de que el gobierno deje bajo tierra el crudo del ITT indefinidamente, frente al 41,05% que respondió "no". Sin embargo, en enero pasado, el presidente Daniel Noboa propuso establecer una moratoria para la aplicación de la consulta popular y señaló que el país necesitaba recursos para afrontar un 'conflicto armado interno', ante el accionar de grupos delincuenciales tras la más reciente ola de inseguridad. Noboa sugirió que el aplazamiento de la suspensión del extractivismo en el bloque ITT debía ser por lo menos un año, lo cual generó reacciones de parte del Colectivo Yasunidos y otros grupos ambientalistas, así como de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que apoyaron erradicar el extractivismo en el bloque 43 ITT. En esa reserva se ubica el campo Ishpingo-Tambococha-Tiputini, donde se estima que esté bajo tierra el 18,3% de las reservas de petróleo probadas de este país y donde viven los dos últimos pueblos aislados del Ecuador, como son los tagaeri y taromenanes. De 2007 a 2013, el gobierno de Rafael Correa lanzó una iniciativa de protección del Yasuní-ITT a cambio de un fondo que compensara al Ecuador por no explotar el recurso natural, sin embargo, no tuvo los resultados esperados por lo que se dio paso a la explotación petrolera en la zona.

https://latamnews.lat/20230310/en-peligro-el-yasuni-un-pulmon-de-ecuador-y-para-el-mundo-1136705361.html

ecuador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ecuador, itt, consejo nacional electoral (cne) de ecuador, medioambiente