Costa Rica comenzará a racionar la energía eléctrica debido a la sequía que afecta al país

SAN SALVADOR (Sputnik) — El Gobierno de Costa Rica comenzará el 13 de mayo a racionar la energía eléctrica, debido a las dificultades de generación en las... 09.05.2024

"¿Por qué es que estamos en este momento tan crítico?, porque el fenómeno de El Niño nos ha golpeado por casi un año y cuatro meses y el sistema no logró incorporar en el momento que se debía la potencia suficiente para pasar este momento", precisó Quirós. Quirós explicó que los apagones serán anunciados con anticipación por las redes sociales de las empresas suministradoras y tendrán duraciones de una hasta tres horas, inicialmente por cinco días, a la espera que los embalses de las hidroeléctricas se recuperen y puedan elevar su capacidad de generación.Por este motivo, el funcionario no descartó que la medida se prolongue mucho más.Aseguró que la sequía es la peor de los últimos 50 años y las lluvias han sido mucho menores que en 2007, cuando Costa Rica aplicó por primera vez en este siglo medidas de racionamiento de electricidad.Explicó que los racionamientos de energía se realizarán de lunes a viernes desde 06:00 a las 18:00 horas (12:00 a 24:00 GMT).Agregó que los sectores más afectados serán el residencial y comercial y estarán excluidos del racionamiento de electricidad los clientes de alta tensión, industriales, hospitales y otros centros de salud.Marco Acuña, presidente ejecutivo del Grupo ICE, afirmó que las afectaciones de El Niño son las peores que ha sufrido en país e incluso alcanzan al resto de las naciones de la región, por lo cual incluso México ha reducido sus exportaciones de energía eléctrica a Guatemala, lo que afecta al sistema interconectado de Centroamérica.Precisó que por ello las importaciones de electricidad de los países vecinos por el momento no son una alternativa de solución de la crisis.Acuña exhortó a la población a adoptar medidas para reducir el consumo mientras se recuperan los embalses y se adoptan otras medidas para ir resolviendo la crisis.

