Revelan que Biden presionó para censurar algunos contenidos durante la pandemia

Revelan que Biden presionó para censurar algunos contenidos durante la pandemia

El Gobierno de Joe Biden presionó en 2021 a Meta* —dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp— y a Alphabet —la empresa matriz de Google y YouTube— para que... 07.05.2024

"La campaña de política de censura de la Casa Blanca de Biden fue tan intrusiva que las grandes tecnológicas sintieron la necesidad de presentar propuestas políticas a partir de ellas", dijo el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, el republicano Jim Jordan, que realizó el informe. De acuerdo con el medio estadounidense The Washington Times, el documento está basado en miles de correos electrónicos y otros documentos sobre la militarización del Gobierno. En concreto, el documento da detalles sobre la colaboración forzada entre las plataformas de redes sociales y la Administración Biden poco después de que este asumiera el cargo. Así, en un correo electrónico de julio de 2021, el director de estrategia digital de Joe Biden, Rob Flaherty, habría presionado a los ejecutivos de YouTube para que marcaran el contenido que cuestionara la seguridad de las vacunas contra COVID-19. Por ejemplo, la plataforma etiquetó contenido en el que aparecía Robert F. Kennedy Jr., así como un video del senador republicano Rand Pual en el que habla sobre la seguridad y eficacia de las vacunas durante una audiencia en el Congreso. Al respecto, YouTube le dijo a Flaherty que el contenido no violaba sus normas comunitarias. No obstante, la plataforma intensificó sus esfuerzos de censura para satisfacer a la Administración Biden, según el medio. En el caso de Meta*, el rotativo indicó que la empresa se sintió frustrada por la campaña de presión de la Administración Biden, según demuestran los correos que el director ejecutivo de la compañía, Mark Zuckerberg, le envió a otros altos ejecutivos, en los que sugería que Facebook debería revelar que la Casa Blanca los presionó "para censurar la teoría de las fugas de laboratorio". Supuestamente, los altos ejecutivos no estaban de acuerdo con las acusaciones públicas de la Casa Blanca en las que culpaba a Facebook* de ser responsable de las muertes por COVID-19.Con todo, ante las continuas críticas por parte del Gobierno, la empresa terminó desarrollando políticas de moderación de contenido "más agresivas". Estados Unidos fue uno de los países más afectados por la pandemia de COVID-19, con más de 1 millón 135.000 muertes, según las autoridades de salud. Tan solo durante el periodo en el que se dio el intercambio de correos, el país norteamericano acumulaba cerca de 606.000 defunciones por ducha causa. *Facebook e Instagram, pertenecientes al grupo Meta, están proscritos en Rusia por extremistas.

