Putin firma decreto sobre los objetivos del desarrollo nacional de Rusia hasta 2030

MOSCÚ (Sputnik) — Luego de ser investido para otro mandato tras ganar las elecciones presidenciales, el presidente ruso Vladímir Putin suscribió el decreto... 07.05.2024, Sputnik Mundo

"Putin firmó el decreto 'Sobre los objetivos de desarrollo nacional de Rusia para el período hasta 2030 y para el futuro hasta 2036", indica el comunicado. El mandatario también dio instrucciones para elaborar antes del próximo 31 de diciembre un plan que ayudará a lograr los objetivos nacionales expuestos en el decreto. Mediante su decreto, Putin espera "garantizar que para 2030 Rusia esté entre los 10 primeros países del mundo en términos de investigación y desarrollo científicos". Para conseguirlo, el presidente decidió "aumentar para 2030 el gasto interno en investigación y desarrollo a al menos el 2% del producto interno bruto (PIB)". Entre los objetivos nacionales hasta 2030 está mejorar el bienestar de las personas, preservar la población, fortalecer la salud, apoyar a las familias y desarrollar el potencial de cada persona. Los objetivos también incluyen el bienestar ambiental, el liderazgo tecnológico, el aumento de la producción agrícola en al menos un 25% y el incremento de la asequibilidad de la vivienda. Además, hacer crecer "la esperanza de vida a 78 años para 2030 y a 81 años para 2036, incluido un rápido crecimiento de los indicadores de la esperanza de vida saludable". El decreto incluye la independencia tecnológica de Rusia en una serie de áreas, incluida la atención sanitaria, la seguridad alimentaria, los sistemas de aeronaves no tripuladas y las nuevas energías, en particular, la nuclear. Asimismo, se espera reducir la participación de las importaciones de bienes y servicios en la estructura del PIB al 17% para 2030. Además, el decreto prevé un incremento del número de estudiantes extranjeros en las universidades rusas hasta al menos 500.000 hasta 2030. Putin también ordenó crear condiciones para el ecoturismo, garantizar el desarrollo de áreas naturales especialmente protegidas, mejorar al menos 30.000 áreas públicas y subir la participación de la industria del turismo en el PIB al 5% para 2030. El líder también decretó eliminar al menos el 50% de los desechos de las clases de peligro uno y dos y reducir a la mitad las emisiones peligrosas en las ciudades más contaminadas. Al mismo tiempo, hasta 2030 se espera eliminar al menos 50 instalaciones que causan daños ambientales y construir y reconstruir al menos 2.000 instalaciones de agua potable. Putin también ordenó garantizar que el mismo año al menos el 80% de empresas rusas pasen a usar los programas y aplicaciones rusos, así como que Rusia entre en los 25 países con la mayor densidad robótica. El documento prevé además aumentar hasta 2036 al 99% la proporción de hogares con acceso a Internet, así como la de servicios sociales prestados por medios electrónicos. En lo que se refiere a las exportaciones, el presidente decretó incrementar para 2030 al menos 1,5 veces las exportaciones agroindustriales frente a 2021 y aumentar las de productos no primarios y no energéticos en al menos dos tercios en comparación con 2023. La ceremonia solemne de investidura de Putin se celebró este martes en el Gran Palacio del Kremlin. Vladímir Putin logró su quinto mandato al frente de Rusia al obtener más del 87% de los apoyos en las elecciones que tuvieron lugar del 15 al 17 de marzo pasado.

