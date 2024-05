https://latamnews.lat/20240507/la-continuidad-de-putin-es-imprescindible-para-la-soberania-como-principio-global-1150303327.html

La continuidad de Putin es "imprescindible" para la soberanía como principio global

Sputnik Mundo

El líder menos conveniente para los intereses de Occidente, repite presidencia con varios desafíos por delante. Conversamos con los analistas argentinos Jorge Elbaum, Alberto Hutchenreuter y el mexicano Salvador González Bricelo.

2024-05-07T22:08+0000

2024-05-07T22:08+0000

2024-05-07T22:18+0000

Con el compromiso de tener como máxima prioridad los intereses nacionales y la seguridad ciudadana, trabajar con los socios de Moscú para establecer un orden mundial multipolar y permanecer abierto a fortalecer las buenas relaciones con todos los países, incluso los occidentales, el presidente de Rusia, Vladimir Putin asumió su quinto mandato que se extenderá hasta el año 2030."Desde América Latina, desde África, desde Asia celebramos sin duda esta asunción de Vladimir Putin porque son un reservorio también de nuestra esperanza para ser pueblos más libres y soberanos", reflexionó el sociólogo.La ceremonia solemne de asunción se celebró en el Kremlin y fue transmitida en directo por seis canales de televisión rusa.Rusia y ChinaEl primer viaje al extranjero de Vladímir Putin en su nuevo mandato será a China, como respuesta a la visita del líder del gigante asiático, Xi Jinping, a Rusia el año pasado después de asumir el cargo.En ese sentido el entrevistado destacó que "Putin junto con Xi Jinping son los estadistas más importantes a nivel mundial que detentan un interés en conservar las tradiciones de cada uno de sus países y no ser vapuleados o vulnerabilizados por una lógica unilateral promovida desde Occidente y orientada básicamente a privilegiar los intereses de esa región pequeña del mundo que no expresa más que el 12-15% de la población mundial"."Putin, Xi Jinping y específicamente los BRICS son el espacio de construcción de lo nuevo a nivel global que supone relaciones horizontales y no reglas artificiales impuestas por Washington o por la OTAN", agregó el experto argentino.El mandatario ruso se impuso en los comicios de 2024 con el 87,28% de los votos, cifra récord en la historia moderna del país.Esas elecciones fueron las primeras que Rusia celebró por espacio de tres días, del 15 al 17 de marzo, y que incluyeron la opción del voto telemétrico en una treintena de regiones.Rusia y Occidente"Vladímir Putin es el dirigente más conveniente para Rusia, pero el menos conveniente para Occidente", dijo entrevistado por Radio Sputnik el analista político argentino Alberto Hutschenreuter."El especialista ruso Arbatov dijo alguna vez que el objetivo de Occidente era convertir a Rusia en un país lateral proveedor de materias primas. Es una interesante definición, lo dijo hace bastante tiempo, hace más de dos décadas, y creo que explica un poco el propósito de Occidente: que Rusia no sea un gran poder eurasiático y que eventualmente no desafíe la supremacía de Occidente. Y eso no está sucediendo", indicó el experto.Durante su discurso de asunción, Putin sostuvo que está abierto a fortalecer las buenas relaciones con todos los países que ven a Rusia como un socio confiable, incluso con las naciones occidentales.En ese sentido, el entrevistado destacó las buenas intenciones de Putin y puntualizó que "no se puede lograr una mejora de las relaciones si Occidente va a persistir con la idea de continuar con la ampliación de la OTAN, esto va a llevar no solamente a que continúe la rigidez en la relación , la tensión, sino que podrían aparecer nuevas situaciones de conflictos en Europa del Este, en la zona del Cáucaso, de modo que hay un trabajo por hacer, pero me parece que hay que volver a la sensatez estratégica y en eso Moscú tiende la mano del diálogo".Nuevo orden mundial multilateralDesde México, el analista internacional Salvador González Briceño consideró que con la reelección del presidente Putin "se consolida la opción para el mundo de sacudirse la influencia imperial y neocolonial del ya decadente imperio estadounidense"."Esto representa, además, una alternativa distinta para el desarrollo de los países antes discriminados y explotados de: África, Latinoamérica y Asia. Llegó el momento de las alianzas del Sur Global en el marco de un nuevo orden mundial", aseguró el analista político.Putin accedió a la Presidencia por primera vez en el año 2000 y fue reelegido en 2004. No participó en las elecciones de 2008, ya que la Constitución de Rusia no permite presentarse tres veces seguidas al cargo de jefe de Estado.Tras apoyar a Dmitri Medvédev como candidato presidencial, Putin se convirtió en primer ministro en mayo de 2008. Putin volvió a ser mandatario en 2012 y fue reelegido presidente en 2018.El actual mandatario recibió el derecho a presentarse a las elecciones de 2024 después de que se aprobaran enmiendas a la Constitución rusa en una votación a nivel nacional en 2020, en las que se abordaban nuevos requisitos para los distintos niveles de gobierno.

