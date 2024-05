https://latamnews.lat/20240507/el-eln-anuncia-vuelta-de-secuestros-extorsivos-en-colombia-por-falta-de-voluntad-del-gobierno-1150284947.html

El ELN anuncia vuelta de secuestros extorsivos en Colombia por falta de voluntad del Gobierno

BOGOTÁ (Sputnik) — El Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció este 6 de mayo que suspenderá el acuerdo de no llevar a cabo secuestros extorsivos o...

américa latina

colombia

ejército de liberación nacional (eln) de colombia

gustavo petro

"A la fecha, 3 de mayo de 2024, el Fondo aún no está constituido, el Gobierno muestra poca voluntad para avanzar en este campo. Dado lo anterior, el ELN da por terminado su oferta de suspensión unilateral de retenciones económicas", señalaron en un comunicado. El ELN se comprometió en el sexto ciclo de conversaciones con el Gobierno a suspender los secuestros extorsivos por seis meses. Durante esa ronda de negociaciones también se acordó la creación de un fondo multidonante que se financiaría con recursos de la comunidad internacional. De acuerdo con el grupo subversivo, el Gobierno nacional no cumplió con la creación de este fondo. La respuesta del Gobierno de Petro Por su parte, la delegación del Gobierno nacional respondió en un comunicado las acusaciones del ELN. En el documento, señala que la creación del fondo se detuvo por la decisión del ELN de mantener suspendidos los diálogos de paz y pide a la guerrilla recapacitar en la decisión. "La delegación del Gobierno siempre ha dejado en claro al ELN que el comercio con seres humanos no tiene ninguna clase de justificación y su eliminación no es objeto de ninguna transacción por parte del Estado colombiano", agregaron. El Gobierno de Gustavo Petro y la guerrilla del ELN mantienen diálogos de paz desde la llegada al poder del mandatario colombiano en 2022.

colombia

