Así se compone el Gobierno Federal de Rusia

07.05.2024

Sputnik te explica bajo qué criterios y argumentos se compone el Gobierno Federal de Rusia.Criterios a cumplir por los ministrosEl primer ministro del Gobierno, vice primer ministro del Gobierno, ministro federal o jefe de un órgano ejecutivo federal puede ser cualquier ciudadano de Rusia que haya cumplido 30 años y no posea una ciudadanía de un Estado extranjero, un permiso de residencia extranjero u otro documento que confirme el derecho de residencia permanente en el territorio de otro país.Se prohíbe al jefe del Gobierno, a sus vice primeros ministros, a los ministros federales, a otros jefes de los órganos ejecutivos federales, de conformidad con el procedimiento establecido por la legislación federal, abrir y mantener cuentas (depósitos), guardar dinero en efectivo y objetos de valor en bancos extranjeros situados fuera del territorio de la Federación de Rusia.Elección del primer ministroEl procedimiento de formación del Gobierno se establece en la Constitución del Estado y en la Ley Federal Sobre el Gobierno de la Federación de Rusia. El jefe del organismo será nombrado por el presidente ruso y aprobado por la Duma Estatal, la Cámara Baja del Parlamento, formada mediante una votación directa por los ciudadanos.El mandatario ruso presenta a la Duma Estatal la candidatura del primer ministro del Gobierno a más tardar dos semanas después de la toma de posesión o después de la dimisión del Gobierno del país, o en el plazo de una semana después de que la Duma Estatal rechace la candidatura del jefe del Gobierno o de que el presidente ruso destituya o cese al jefe del Gobierno del Estado.Si la Duma rechaza tres veces las candidaturas del primer ministro del Gobierno presentadas por el jefe de Estado, el propio mandatario nombrará al primer ministro del Gobierno. En este caso, la Duma no estará obligada a aprobar la candidatura del primer ministro del organismo de la Federación de Rusia. El presidente ruso tendrá derecho a disolver la Duma Estatal y convocar nuevas elecciones.Formación del Gobierno por el primer ministroEl primer ministro presenta al presidente ruso, a más tardar una semana después de su nombramiento, propuestas sobre la estructura de los poderes ejecutivos federales, excepto en el caso de que el primer ministro del Gobierno anterior haya sido destituido por el propio mandatario del país.El jefe del Gobierno ruso someterá a la aprobación de la Duma los candidatos a vice primeros ministros del organismo y a ministros federales, con excepción de los ministros federales nombrados por el mandatario ruso. La Duma tomará una decisión sobre los nombramientos en el plazo máximo de una semana.Los vice primeros ministros de Gobierno y los ministros federales cuyas candidaturas hayan sido aprobadas por la Duma Estatal son nombrados para el cargo por el presidente ruso. El mandatario del país no tiene derecho a negarse a nombrar en sus cargos a los vice primeros ministros y a los ministros federales de la entidad cuyas candidaturas hayan sido aprobadas por la Duma.Formación del Gobierno por el presidenteEl presidente de Rusia nombra de forma directa a los ministros federales del bloque de seguridad y relaciones exteriores —encargados de la Defensa, el Interior, la Justicia, los Asuntos Exteriores, de Emergencias y la Seguridad Pública— tras consultar con el Consejo de la Federación de Rusia.El mandatario ruso presenta al Consejo de la Federación de Rusia la candidatura de un ministro federal para el cargo y otros materiales que caracterizan la candidatura presentada. La entidad informará por escrito al presidente, en el plazo máximo de una semana a partir de la fecha de recepción de la propuesta y demás documentos, sobre los resultados del examen de la candidatura presentada.

