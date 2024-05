https://latamnews.lat/20240507/amlo-admite-que-aun-se-debe-avanzar-mucho-para-la-consolidacion-comercial-de-america-del-norte-1150296980.html

AMLO admite que "aún se debe avanzar mucho" para la consolidación comercial de América del Norte

AMLO admite que "aún se debe avanzar mucho" para la consolidación comercial de América del Norte

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que, a pesar de que América del Norte ya se consolidó en materia comercial, aún hay temas pendientes... 07.05.2024, Sputnik Mundo

Entre los temas pendientes, el mandatario mexicano destacó que falta una mayor planeación entre México, Estados Unidos y Canadá."Hay que reconocer que, en China, tienen un plan [comercial] para el 2035 bien definido y [cuentan con una estrategia] para 2050. América del Norte no tiene planeación, aquí se aplica eso de que 'las calabazas se acomodan solas en el camino' y eso [no debería pasar] (...)", agregó.La relación entre Washington, Ottawa y México se ha fortalecido por diversas razones, como el T-MEC, acuerdo comercial que será revisado en 2026, para decidir si se continúa con él o se da por terminado en 2036.A esto se suma que México ya es el principal socio comercial de EEUU. De acuerdo con datos de la Oficina del Censo estadounidense, durante 2023, las exportaciones mexicanas a suelo estadounidense ascendieron a 475.600 millones de dólares. En contraste, el déficit comercial de EEUU con China se redujo significativamente durante el año pasado, mientras que las importaciones originarias de Pekín cayeron 20%, a 427.200 millones de dólares.México y el vínculo con ChinaAcerca del vínculo entre México y China, López Obrador expuso en la conferencia de prensa que la nación asiática fue la que brindó un fuerte respaldo a los mexicanos durante la pandemia de COVID-19.Esta cooperación continúa a través de los años y, prueba de ello, fue que en 2023 se acordó la compra de electrodomésticos chinos para apoyar a la población afectada por el huracán Otis, en el estado sureño de Guerrero."El Gobierno de China nos ayudó con el abasto de enseres domésticos para Acapulco; lo resolvimos pronto y, ahora, todos los hogares tienes [estos artículos]. Se entregaron más de 250.000 paquetes, algo que no íbamos a lograr si no contábamos con el apoyo [de Pekín] y del Gobierno de Corea del Sur", refirió el mandatario mexicano.Además, el presidente de México anunció que recientemente se adquirieron tractores chinos especiales para el cultivo de caña, mismos que aún se está determinando a qué ingenio azucarero del país se destinan."Acaban de autorizar entregar a México unos tractores especiales para la producción, para el cultivo de la caña. Se los agradecemos mucho y hay una cosa que no olvidamos: cuando la pandemia, fue el país que más nos ayudó", detalló.

