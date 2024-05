https://latamnews.lat/20240506/hallan-cuerpos-de-dos-australianos-y-un-estadounidense-asesinados-en-mexico--1150259297.html

Hallan cuerpos de dos australianos y un estadounidense asesinados en México

Los cuerpos de los tres turistas identificados como los hermanos Jake y Callum Robinson, de origen australiano y Jack Carter, de Estados Unidos, fueron ubicados el pasado 3 de mayo en un pozo de agua a unos 6 kilómetros de un campamento, donde los turistas fueron robados y asesinados, de acuerdo con la versión de la Fiscalía local.Según la fiscal del estado, María Elena Andrade Ramírez, los turistas aficionados al surf acamparon en una zona despoblada de la delegación Santo Tomás en el municipio de Ensenada, hasta donde llegó un grupo criminal en una camioneta Ford Ranger e intentó robar las llantas de la camioneta pick up Colorado de los turistas extranjeros.La fiscal Andrade dijo que seguramente hubo un altercado en el que los australianos y el estadounidense buscaron evitar el robo y fueron asesinados. Los tres cuerpos presentan un orificio producido por proyectil de arma de fuego en la cabeza.Andrade Ramírez puntualizó que, como parte de las diligencias que la Fiscalía a su cargo realizó como parte de la investigación por la desaparición de los jóvenes, se inspeccionó el lugar donde aparentemente habían acampado, en la zona conocida como La Bocana Santo Tomás.En el lugar, precisó, se encontraron evidencias como varillas de casas de campaña, un casquillo de arma, botellas de galones de plástico, manchas hemáticas y huellas de arrastre, lo que llevó a la sospecha de que las víctimas pudieran haber sido agredidas.La titular de la Fiscalía dijo que los agresores intentaron deshacerse de los cuerpos y por ello los arrojaron a un pozo de agua a unos 6 o 7 kilómetros del campamento de los extranjeros.Una persona que responde al nombre de Jesús Gerardo “N”, alias El Kekas, fue detenida por el delito de desaparición forzada de personas y se encuentra en prisión, como resultado de la investigación sobre dos hermanos de origen australiano y el estadounidense.En conferencia de prensa, la fiscal Andrade señaló que dicho sujeto, quien además cuenta con antecedentes penales, ya se encuentra tras las rejas, en tanto dos personas más, un hombre y una mujer, se mantienen en prisión preventiva por delitos del fuero federal y no se descarta que podrían estar relacionados directa o indirectamente en este caso.La Fiscal Estatal precisó que en el mismo pozo donde fueron hallados los australianos y el estadounidense fue localizado un cuarto cadáver que no guarda relación con estos acontecimientos y, precisó que se trabaja para, primeramente, conocer su identidad y saber si tiene relación con alguna otra investigación que se lleve a cabo.En el operativo para la extracción de cuerpos, ejecutado en una zona al sur de Ensenada de difícil acceso, participaron elementos de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía, en labor coordinada con otras corporaciones de los diferentes órdenes de gobierno.La Fiscal General de Baja California mantuvo un acercamiento con familiares de las víctimas, el Embajador de México en Australia y la Embajadora de Australia en México, así como personal del Buró Federal de Investigaciones (FBI), a quienes se les reiteró el apoyo solidario, todas las facilidades que requieren y el compromiso de esclarecer los hechos.

