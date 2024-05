Además, añadió que la normalización entre Riad y Tel Aviv es el camino que "podría producir un Israel más seguro y una región más pacífica". Sullivan comentó que, en realidad, lo único que EEUU puede hacer es señalar lo que cree que "tiene sentido" e intentar que se sumen la mayor cantidad de países al plan. Estas declaraciones se producen pocos días después de que el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, señalara a la prensa que Washington está "muy cerca de alcanzar un acuerdo sobre las piezas bilaterales del paquete entre Estados Unidos y Arabia Saudita". Riad, por su parte, dejó claro que no firmará el acuerdo a menos que haya paz en Gaza y se abra el camino hacia un Estado palestino independiente, detalló Miller.Previamente, Bloomberg informó de que Estados Unidos y Arabia Saudita están "cerca de un pacto histórico" para ofrecer al reino "garantías de seguridad y trazar una posible vía para establecer lazos diplomáticos con Israel, si su Gobierno pone fin a la guerra en Gaza". Según la agencia, de firmarse, el pacto "podría remodelar Oriente Medio".En 2020 se firmaron los Acuerdos de Abraham para normalizar las relaciones diplomáticas y comerciales entre Israel y los países árabes, como Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Sudán y Marruecos, mediado por Estados Unidos. En dichos documentos los países firmantes reconocen a Israel como Estado, así como su derecho a ejercer su soberanía sobre el territorio y a establecer relaciones diplomáticas. Por tanto, ellos "pretenden lograr la paz en el territorio sin contar con una de las partes en contienda", que es Palestina, precisó el Investigador López de Miguel, citado por el medio Newtral.

Sullivan revela los detalles de un posible acuerdo de defensa histórico entre EEUU y Arabia Saudita

© AP Photo / Evelyn Hockstein El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken, se reúne con el ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita, el príncipe Faisal bin Farhan © AP Photo / Evelyn Hockstein

