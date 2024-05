https://latamnews.lat/20240505/plan-israeli-de-posguerra-en-gaza-ignora-la-voluntad-de-los-palestinos-y-otros-actores-regionales-1150247073.html

Plan israelí de posguerra en Gaza "ignora la voluntad de los palestinos y otros actores regionales"

Funcionarios del Gobierno israelí pretenden compartir la supervisión de la Franja de Gaza tras la guerra con Estados Unidos y varios países árabes, entre ellos... 05.05.2024, Sputnik Mundo

De acuerdo con el plan, la coalición de naciones gobernaría Gaza durante unos 7-10 años y luego permitiría a los palestinos residentes de la región votar si se subordinan a una Administración palestina unida, comunica The New York Times. El Ejército israelí mantendría su presencia en la zona mientras tanto. Israel aceptaría el escenario a cambio de la normalización de las relaciones con Arabia Saudita, subraya el medio.Los funcionarios y analistas árabes denunciaron el plan porque no contiene disposiciones que abran la puerta a la legalización del Estado palestino, reza la publicación.Rakipoglu argumentó que la propuesta contradice directamente la solución de dos Estados, adoptada por la ONU en 1947. La solución de paz formulada por el rey Abdullah en 2002 y respaldada por la Liga Árabe en 2002, 2007 y 2017 parece inaceptable para Tel Aviv, señaló el experto.Washington, por su parte, pretende encontrar rápidamente una solución antes de las elecciones presidenciales estadounidenses, opinó el experto militar israelí Eyal Pinko. De acuerdo con él, el problema radica en la imposibilidad de llegar a una resolución pronta debido a los intereses contrapuestos de diversos actores estatales y no estatales en relación con el futuro de la Franja de Gaza.Asimismo, es poco probable que los palestinos residentes en Gaza acepten el plan: casi el 85% de la población de esta zona apoya a Hamás y no quiere que la Autoridad Palestina gobierne la región, precisó el experto militar. Además, la mayoría de los políticos israelíes preferirían mantenerse fuera de Gaza y no resolver este peliagudo dilema: solo un pequeño grupo de conservadores de línea dura en el Gobierno quiere mantener el control total de la franja en un intento de superarla y erradicar a Hamás, puntualizó Pinko.A pesar de que los Estados árabes quieren normalizar sus relaciones con Israel para garantizar la estabilidad regional, no pueden hacerlo sin resolver previamente el dilema palestino, subrayó Rakipoglu. Según el analista, la única manera es sentar en la mesa de negociaciones a Irán, Rusia, Turquía y Catar, junto con Egipto, Arabia Saudita y los EAU, para elaborar una solución equilibrada.Previamente, la cadena estadounidense CBS News reportó que la primera ronda de las negociaciones entre el Gobierno de Israel y el movimiento palestino Hamás en Egipto finalizó sin resultados.

