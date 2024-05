https://latamnews.lat/20240505/la-corrupcion-acelero-la-retirada-de-ucrania-mas-que-la-escasez-de-armas-1150242382.html

La corrupción aceleró la retirada de Ucrania más que la escasez de armas

La corrupción aceleró la retirada de Ucrania más que la escasez de armas

El rápido desmoronamiento de las defensas ucranianas plantea interrogantes sobre la incapacidad de Kiev para mantener la línea del frente. 05.05.2024, Sputnik Mundo

Las tropas rusas continúan avanzando a lo largo de toda la línea del frente de 1.000 kilómetros de longitud y expulsan a los militares ucranianos de la República Popular de Donetsk después de la liberación de Avdéyevka. Después de tomar el control de Chásov Yar, explican los especialistas, las Fuerzas Armadas rusas obtendrán acceso a la aglomeración de Slavyansk-Kramatorsk y destruirán la línea de defensa de Kiev al oeste de Avdéyevka.Mientras esto sucede, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se dedica a lanzar dardos a Occidente por no decidirse a proporcionar más sistemas de defensa aérea, armas y municiones, aduciendo que esa es la razón principal del fracaso de su ejército. Sin embargo, se ha revelado que la escasez de municiones no ha sido el catalizador de la derrota ucraniana en el campo de batalla.Kiev asignó anteriormente casi 960 millones de dólares para construir una red de fortificaciones de múltiples capas; sin embargo, las tropas ucranianas atestiguan que las líneas de defensa apenas existen, según consignó la agencia Associated Press. El Ejército ucraniano sostiene que estas obras deberían haberse completado el año pasado durante una pausa operativa temporal, en lugar de en medio de una retirada."Se puede suponer que hace un año, cuando se planificó el presupuesto, los ucranianos no creían que la contraofensiva fracasaría. En general, la estrategia era atacar y establecer posiciones defensivas en los territorios recién adquiridos. Es decir, las fortificaciones estaban destinadas al ataque, no a defender", dijo a Sputnik Vadim Kozyulin, director del Instituto de Estudios Internacionales Contemporáneos de la Academia Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia."El otro tema que explica la ausencia de las fortificaciones es la corrupción. Es un viejo problema ucraniano y no sabemos su alcance, dado que toda la información de defensa es ahora clasificada", continuó el experto.¿Dónde está el dinero?Los fondos asignados para fortalecer las defensas ucranianas fueron robados con la aprobación tácita de los funcionarios del gobierno de la nación, afirmó Vadim Mingalev, experto militar y analista político.En ese sentido, ha llamado la atención que un proyecto de tal envergadura esté supervisado por Andriy Yermak, un productor cinematográfico ucraniano que fue nombrado por Zelenski. El presidente ucraniano también participó en este engaño al visitar los lugares que eran nada menos que las aldeas Potemkin, es decir, una fachada impresionante diseñada para ocultar una verdad incómoda, señaló el experto.Según Mingalev, parte de la negativa de EEUU de aprobar el nuevo paquete de 61.000 millones de dólares, que finalmente fue aprobado por el Congreso el mes pasado, tenía que ver con el deseo de Kiev de asignar una parte de estos fondos a sus retrasados ​​proyectos de construcción de fortificaciones.Las compras y licitaciones militares actualmente están clasificadas y no pasan por la plataforma de contratación pública de Ucrania, que lleva el nombre de ProZorro, lo que permite a los políticos y a sus socios comerciales robar silenciosamente, según Kozyulin. Además, convenientemente, las mismas personas que se apoderan de estos fondos son responsables de controlar sus gastos.Ecos del choque entre Zelenski y ZaluzhniSegún expertos consultados por Sputnik, todavía existen tensiones entre las autoridades civiles ucranianas y el ejército, pese a la salida del jefe militar, el general Valeri Zaluzhni, quien fue relevado de su puesto el pasado mes de marzo tras múltiples choques, en público y en privado, con Zelenski.Kozyulin se pregunta también qué ha pasado con Zaluzhni, quien fue nombrado enviado de Ucrania en el Reino Unido pero que desde su salida como máxima autoridad militar no ha aparecido en público. El experto no descarta que el general disidente haya sido detenido. En noviembre pasado, Zaluzhni abogó abiertamente por que Ucrania se sincerara y adoptara una estrategia defensiva, para gran disgusto de Zelenski y sus compañeros de partido.La situación parece desoladora para Occidente, que había recibido garantías de Kiev sobre la construcción de defensas y la capacidad de las Fuerzas Armadas de Ucrania para resistir el avance ruso. Los expertos dijeron a Sputnik que Zelenski engañó a sus financistas, sugiriendo que los políticos occidentales y los contratistas de Defensa también puedan estar implicados en la corrupción sistémica de Ucrania.

