https://latamnews.lat/20240505/cientificos-descubren-un-eslabon-perdido-entre-la-dieta-y-el-riesgo-de-cancer-1150248513.html

Científicos descubren un eslabón perdido entre la dieta y el riesgo de cáncer

Científicos descubren un eslabón perdido entre la dieta y el riesgo de cáncer

Sputnik Mundo

Un mecanismo desconocido hasta ahora para inactivar genes que suprimen la formación de tumores contribuye a aclarar por qué el riesgo de cáncer se asocia a una... 05.05.2024, Sputnik Mundo

2024-05-05T13:57+0000

2024-05-05T13:57+0000

2024-05-05T13:57+0000

ciencia

sociedad

💗 salud

cáncer

dietas

https://cdn.img.latamnews.lat/img/107413/61/1074136121_0:2:1181:666_1920x0_80_0_0_e203113bfb03acfc20e59a1bd1630ef0.jpg

Investigadores de Singapur y el Reino Unido utilizaron modelos de ratones, tejidos humanos y organoides de mama humana cultivados en el laboratorio, para descubrir que los cambios en el metabolismo de la glucosa podrían favorecer el crecimiento del cáncer al desactivar temporalmente un gen que nos protege de los tumores llamado BRCA2.Estudios recientes han descubierto que una mutación en uno de los dos genes BRCA2 de una célula está implicada en varios tipos de cáncer. Curiosamente, los ratones y las células humanas con esta mutación no muestran los signos habituales de inestabilidad genética que se observan en las células con ambas copias del gen mutadas.El equipo examinó primero a personas que habían heredado una copia defectuosa del BRCA2. Descubrieron que las células de estas personas eran más sensibles al metilglioxal (MGO), que se produce cuando las células descomponen la glucosa para obtener energía en el proceso de glucólisis.La glucólisis genera más del 90% del MGO en las células, que un par de enzimas suelen mantener en niveles mínimos. En caso de que no puedan mantenerlos, unos niveles elevados de MGO pueden conducir a la formación de compuestos nocivos que dañan el ADN y las proteínas. En afecciones como la diabetes, en las que los niveles de MGO son elevados debido al alto nivel de azúcar en sangre, estos compuestos nocivos contribuyen a las complicaciones de la enfermedad.Los investigadores descubrieron que el MGO puede desactivar temporalmente las funciones supresoras de tumores de la proteína BRCA2, dando lugar a mutaciones relacionadas con el desarrollo del cáncer. Este efecto pudo observarse en células no cancerosas, así como en muestras de tejido derivadas de pacientes, en algunos casos de cáncer de mama humano y en modelos de ratón de cáncer de páncreas.Como el MGO puede privar temporalmente a la proteína BRCA2 de su capacidad de reparar el ADN, tiene sentido que una dieta deficiente o una diabetes descontrolada puedan contribuir a un mayor riesgo de cáncer con el tiempo, incluso en personas con dos copias funcionales del gen BRCA2. Esta nueva información podría conducir a estrategias de prevención o detección precoz del cáncer.La investigación fue publicada en Cell.

https://latamnews.lat/20240429/diagnosticos-de-problemas-de-salud-mental-en-eeuu-aumentan-casi-un-40-desde-2019-1150104814.html

https://latamnews.lat/20240423/los-cientificos-de-rusia-desarrollan-nuevas-sustancias-para-tratar-formas-agresivas-de-cancer-1149921123.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

sociedad, 💗 salud, cáncer, dietas