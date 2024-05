https://latamnews.lat/20240504/trump-y-el-creciente-aislacionismo-en-eeuu-perjudicaron-la-capacidad-de-disuasion-de-la-otan-1150220001.html

Trump y el creciente aislacionismo en EEUU "perjudicaron la capacidad de disuasión" de la OTAN

El ascenso de voces "aislacionistas" en Estados Unidos y las recientes declaraciones de Donald Trump, expresidente del país norteamericano (2017-2021) y quien se perfila para ser el candidato republicano a la Casa Blanca este año, debilitan a la OTAN, escribe The Wall Street Journal (WSJ), citando al jefe del comité de política europea del Parlamento de Alemania, Anton Hofreiter.Anteriormente, Trump dio a entender que, en caso de vencer en las elecciones de noviembre en EEUU, convocaría a una Cumbre de la OTAN en junio de 2025 para discutir el futuro del bloque bélico. También afirmó que durante su presidencia el jefe de un "gran país" no identificado de la OTAN le preguntó si Estados Unidos suministrarán Defensa a la alianza en el caso de un "ataque" ruso. Trump, sin embargo, respondió que no lo haría con los países del bloque que no contribuyen lo suficiente para la defensa. El entonces mandatario señaló que "aprobaría que ellos [Rusia] hicieran lo que quisieran". Los países de la Unión Europea (UE), la mayoría de los cuales también forma parte de la OTAN, comenzaron a discutir cada vez más la defensa europea, estándares comunes, órdenes de defensa conjuntas y planificación militar en medio de los temores de la victoria de Donald Trump en la elección presidencial de Estados Unidos en noviembre de 2024. También fue propuesta la introducción de un nuevo comisario europeo de Defensa. Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, además afirmó que la participación de los países de la UE en los gastos militares de la alianza atlántica es de apenas 20%.

