Matemáticas de la victoria: la ventaja militar de Rusia sobre Ucrania es claramente visible

Matemáticas de la victoria: la ventaja militar de Rusia sobre Ucrania es claramente visible

04.05.2024

El complejo militar-industrial ruso puede producir unos 1.500 tanques, 3.000 vehículos modulares blindados (AMV) y cuatro millones de proyectiles al año, mientras que sus sistemas de interferencia ciegan eficazmente a los drones ucranianos, según ha informado The Hill.Moscú también supera a Kiev en número de tropas en una proporción de 3 a 1, según el medio de comunicación, una comprensión muy necesaria de lo obvio para las élites occidentales. Los efectivos totales de Rusia superan los 69 millones de soldados, mientras que los de Ucrania no llegan a los 23 millones.Del mismo modo, el Ejército ruso supera a las fuerzas ucranianas con estructuras de mando y logística mejoradas. The Hill cita el ferrocarril recién construido entre Rostov del Don y Crimea, que se pondrá en marcha oficialmente a finales de 2024, lo que permitirá la rápida transferencia de recursos para la operación militar especial.Además, Rusia supera a Ucrania en operaciones psicológicas, lo que refuerza eficazmente la moral pública.Las cifras coinciden con las del Kremlin, ya que el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, afirmó anteriormente que el complejo militar-industrial ruso había aumentado seriamente su capacidad de producción desde el inicio de la operación militar especial.Además, Moscú ha insistido repetidamente en que los objetivos de la operación militar especial se cumplirían con el número actual de soldados en el frente, cuyas filas se ven constantemente reforzadas por la afluencia de voluntarios. Mientras tanto, Ucrania se está quedando sin tropas y acaba de aprobar un proyecto de ley draconiano. Según funcionarios del Kremlin, los militares ucranianos están aterrorizados.De acuerdo con Shoigú, en lo que va de este 2024, las Fuerzas Armadas de Ucrania perdieron más de 111.000 soldados. Además, dijo, las FFAA de Rusia han tomado bajo control 547 kilómetros cuadrados de sus nuevos territorios en las repúblicas de Donetsk y Lugansk, así como las provincias de Jersón y Zaporozhie.

