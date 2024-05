https://latamnews.lat/20240504/las-5-masacres-de-civiles-que-marcaron-el-golpe-de-estado-en-ucrania--videos-fotos-1150176545.html

Las 5 masacres de civiles que marcaron el golpe de Estado en Ucrania | Videos, fotos

Tras las protestas del Euromaidán y el golpe de Estado en Ucrania de 2014, los grupos de ultranacionalistas radicales lanzaron una amplia campaña de...

Sputnik te resume las cinco masacres más sonadas de civiles que se opusieron al golpe de Estado de 2014 y el régimen ultranacionalista que le prosiguió.¡Atención! Las siguientes imágenes pueden herir tu sensibilidad.Francotiradores en pleno centro de KievEl Euromaidán, una oleada de manifestaciones y disturbios civiles en Ucrania, comenzó el 21 de noviembre de 2013 en la Plaza de la Independencia de Kiev tras la decisión del presidente Víctor Yanukóvich de posponer el acuerdo de integración económica con la UE para negociar mejores condiciones.Según investigaciones posteriores, el fuego procedía de la dirección del Hotel Ucrania, el Palacio de Octubre u otros puntos controlados por los partidarios de Euromaidán.Los países occidentales y los líderes de la oposición ucraniana se apresuraron en acusar al entonces presidente de la nación de estar detrás de la masacre. Sin embargo, la investigación oficial nunca se llevó a cabo y los autores no han sido encontrados aún. Años después, en entrevista a Sputnik, dos francotiradores georgianos afirmaron haber participado en el tiroteo.Esta tragedia desencadenó la posterior crisis en el país y el conflicto militar en el este de Ucrania.La matanza de Korsún-ShevchénkivskiEl mismo día que los disparos de francotiradores en Kiev, el 20 de febrero de 2014, cerca de la ciudad de Korsún-Shevchénkivski, en la región de Cherkasi, en el centro de Ucrania, radicales partidarios del Euromaidán armados con rifles de caza, bates y cócteles molotov, atacaron una caravana de autobuses de activistas del movimiento Antimaidán que regresaban de Kiev a Crimea.Radicales del grupo neonazi Pravi Sector (Sector Derecha)*, y otros ultranacionalistas ucranianos rompieron ventanillas en los autobuses, incendiaron varios vehículos, sacaron a rastras a los activistas Antimaidán, los arrodillaron y golpearon en plena carretera.De acuerdo con las autoridades de Crimea, siete residentes de la península fueron asesinados y una treintena siguen desaparecidos. Estos sucesos fueron el impulso para el inicio de la llamada Primavera Rusa en Crimea, un amplio movimiento popular por la reintegración con Rusia.Quemados vivos en OdesaLa sureña ciudad de Odesa fue una de las ciudades donde más ciudadanos salieron a las calles para mostrar su rechazo al golpe de Estado en Kiev. Cientos de activistas desconocieron las nuevas autoridades e instalaron un campamento frente a la Casa de los Sindicatos.Para el 1 de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores, una multitud marchó por las calles del centro de la ciudad con pancartas que decían "poder popular" y "el fascismo no pasará". Al día siguiente, la situación tomó un rumbo sangriento.Las autoridades locales no reaccionaron prácticamente ante los disturbios en las calles. Como consecuencia, la total ausencia de fuerzas policiales fue aprovechada por grupos de radicales de extrema derecha, y paramilitares de la organización neonazi Pravi Sektor. Armados con palos, mazos y manoplas, decidieron atacar a los manifestantes antigubernamentales.Los activistas que intentaron proteger los derechos de la población rusoparlante de Ucrania se refugiaron en la Casa de los Sindicatos. La multitud de ultranacionalistas comenzó a tirar cócteles molotov contra el edificio, lo que provocó un incendio que se apoderó de casi todo el recinto. A los bomberos y testigos que acudieron en su ayuda se les impidió acercarse al edificio, y los que intentaron escapar del local en llamas fueron apaleados y rematados por los nacionalistas.La masacre en Mariúpol en el Día de la VictoriaDesde febrero de 2014, Mariúpol, una ciudad portuaria en la república popular de Donetsk, fue un importante centro de protestas de quienes no estuvieron de acuerdo con los resultados del Euromaidán.El primer enfrentamiento entre milicias populares y batallones ultranacionalistas en el sur de Donbás tuvo lugar al oeste de Mariúpol el 6 de mayo. El 9 de mayo, las fuerzas de seguridad ucranianas abrieron fuego contra manifestantes pacíficos y pensionados, que habían acordado una marcha festiva por el Día de la Victoria. Se registraron varios muertos y heridos. Como consecuencia, en la ciudad estallaron enfrentamientos armados y los activistas del movimiento Antimaidán tomaron el edificio del Departamento de Policía de la ciudad. Los militares ucranianos, junto a radicales del recién formado Batallón Azov*, intentaron asaltar el edificio. Los neonazis dispararon contra autos, ambulancias y mataron a los civiles. El objetivo de la acción punitiva era intimidar a cualquiera que discrepara con las políticas de las nuevas autoridades en Kiev. En aquel entonces murieron 13 personas, entre policías y civiles, y el departamento de la Policía fue quemado.Ataque aéreo contra sede de la Administración regional de LuganskPara mediados de 2014, la ciudad de Lugansk ya se había erguido como uno de los centros de mayor resistencia contra las fuerzas golpistas y radicales que tomaron el poder en Kiev. Tras varios meses de choques de baja intensidad, el 2 de junio de 2014, dos aviones ucranianos Su-25 bombardearon el centro de la ciudad. Además del edificio de la Administración regional, las bombas cayeron sobre la plazoleta en honor a los Héroes de la Gran Guerra Patria y sobre un aparcamiento.De acuerdo con los observadores de la misión de la OSCE, el ataque se llevó a cabo con misiles no guiados lanzados desde aviones. Ocho civiles resultaron víctimas del ataque, y otros 28 sufrieron heridas de diversa gravedadLa cantidad total de munición utilizada en la descarga fue de unas 20 piezas. Aún no está del todo claro qué propósito tenían las autoridades ucranianas al autorizar este ataque aéreo.

ucrania

