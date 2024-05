https://latamnews.lat/20240503/tumbas-de-mercenarios-pro-kiev-aparecen-en-cementerios-de-los-paises-balticos--video-1150211657.html

Tumbas de mercenarios pro-Kiev aparecen en cementerios de los países bálticos | Video

Tumbas de mercenarios pro-Kiev aparecen en cementerios de los países bálticos | Video

Sputnik Mundo

Las tumbas de los mercenarios leales a Kiev y eliminados por el Ejército ruso aparecen en los cementerios de los países bálticos, pero allí no se hace pública... 03.05.2024, Sputnik Mundo

2024-05-03T14:03+0000

2024-05-03T14:03+0000

2024-05-03T14:03+0000

defensa

ucrania

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

🛡️ zonas de conflicto

🌍 europa

rusia

países bálticos

mercenarios

lituania

estonia

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/08/0c/1142553654_0:128:2599:1589_1920x0_80_0_0_e05c7917898d961012e233298275f6d2.jpg

En ese lugar están enterradas las cenizas del primer mercenario lituano muerto en Ucrania, Tadas Tumas, según los medios locales.Al parecer, se trata de un soldado de la 92.ª Brigada de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Tumas, que sirvió bajo el indicativo de llamada Velikan y murió cerca de Artiómovsk el 23 de febrero de 2024, a la edad de 42 años. Ahora, el único recuerdo que queda de él es una pequeña y sencilla cruz, aislada y separada de las demás tumbas.Tumas, antes de marcharse como mercenario a Ucrania en noviembre de 2023, trabajó como guardia fronterizo en la frontera entre Lituania y Bielorrusia.De acuerdo con el Ministerio de Defensa de Rusia, hasta el 14 de marzo habían muerto en Ucrania 81 de los 174 mercenarios lituanos. Sin embargo, en Lituania no se publica nada al respecto.La cadena de televisión británica Sky News informó en 2022 de que los lituanos participaban activamente en los combates en Ucrania. La Embajada ucraniana en ese país también está trabajando en la búsqueda de mercenarios, se ofrece unirse a las filas de la llamada Legión extranjera.Tumas no es el único mercenario. El estonio Tanel Kriggul corrió la misma suerte. Sirvió en las Fuerzas Armadas estonias desde 2017, participando en operaciones militares en Afganistán. En diciembre de 2022, se fue a Ucrania como mercenario a la Brigada Internacional de Ucrania y participó principalmente en batallas en la región de Járkov y en la república popular de Donetsk, en particular en la batalla por Artiómovsk en el 2023.Kriggul murió durante un ataque de drones rusos cerca de la ciudad de Krasni Liman a la edad de 29 años. Según los medios estonios, es el segundo mercenario estonio muerto en Ucrania después de Ivo Jurak. Está enterrado en la ciudad estonia de Tartu.El Ministerio de Defensa ruso advirtió en repetidas ocasiones a los ciudadanos extranjeros de que los mercenarios no son combatientes según el derecho internacional humanitario y no tienen derecho al estatus de prisioneros de guerra.Según el organismo, además de los lituanos, 95 de los 190 mercenarios letones y 85 de los 190 mercenarios estonios murieron en Ucrania. En total, 13.387 mercenarios extranjeros llegaron a Ucrania para luchar del lado del Gobierno de Kiev durante el periodo de la operación militar esperical rusa.

https://latamnews.lat/20240503/cuestion-de-tiempo-ucrania-se-prepara-para-la-caida-de-una-importante-ciudad-1150198274.html

ucrania

países bálticos

lituania

estonia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa, rusia, países bálticos, mercenarios, lituania, estonia