La reputación empresarial de EEUU "se ha visto afectada" por la confiscación de activos rusos

Los países del G7 ya no discuten la idea de una confiscación de los activos rusos, indica 'Financial Times'. Los representantes del grupo lo reconocen en privado, aunque no en público, por "miedo a represalias". Y es que EEUU demostró que puede disponer de los activos de otros países, lo que los asustó, señala a Sputnik el economista Yuri Yudenkov.