Jefe del Consejo Europeo debate la ley sobre agentes extranjeros con premier de Georgia

BRUSELAS (Sputnik) — El jefe del Consejo Europeo, Charles Michel, en una conversación telefónica con el primer ministro de Georgia, Irakli Kobajidze, abordó la...

"En una conversación telefónica con el primer ministro georgiano abordé los últimos sucesos en Georgia y reiteré el apoyo total de la UE a todos los ciudadanos de Georgia que ponen el futuro europeo de su país en primer lugar (...), el futuro de Georgia pertenece a la UE, no pierdan esta oportunidad histórica", escribió Michel en la red social X. La víspera, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, declaró que el proyecto de ley sobre agentes extranjeros, aprobado por el Parlamento de Georgia en segunda lectura, arriesga el rumbo occidental del país. Ese día el Parlamento de Georgia canceló la sesión plenaria programada para el jueves (2 de mayo) debido a los daños que había sufrido la sede del órgano legislativo más alto del país durante las protestas de los ciudadanos que están en contra del proyecto de ley. Pese a las protestas, el 1 de mayo el Parlamento de Georgia aprobó en la segunda lectura un proyecto de ley que obligaba a registrarse como "organización que promueve los intereses de una potencia extranjera" a las organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación y demás entidades que reciban al menos el 20% de sus fondos desde el exterior. Por su parte, la presidenta del país, Salomé Zurabishvili, prometió vetar la legislación, de aprobarse el documento en la tercera y última lectura. Sin embargo, el Parlamento puede anular el veto presidencial por mayoría de los votos. Kobajidze aseguró que el documento cumple con los principios legales básicos y tiene como único objetivo la divulgación anual de las finanzas de las organizaciones no gubernamentales y los medios de comunicación correspondientes.

