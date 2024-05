https://latamnews.lat/20240503/china-fue-el-destino-principal-de-las-exportaciones-de-los-paises-de-la-comunidad-andina-en-2023-1150216921.html

China fue el destino principal de las exportaciones de los países de la Comunidad Andina en 2023

LIMA (Sputnik) — El principal destino de las exportaciones de los países de la Comunidad Andina (CAN) durante 2023 fue China, con un 19,7% del total... 03.05.2024, Sputnik Mundo

El organismo, cuyo objetivo es alcanzar un desarrollo integral y cooperativo entre los países miembros, señaló que, después de EEUU, los principales destinos de sus exportaciones fueron la Unión Europea con 11,9%, Panamá con 6,3% y los propios países de la CAN, con 6,1%. La CAN detalló que entre los principales productos exportados se encuentran los aceites crudos de petróleo, minerales de cobre, oro, entre otros. Por otro lado, en cuanto a las importaciones de los países de la CAN durante 2023, el principal mercado de origen fue EEUU, seguido por China, la Unión Europea, Brasil y los propios países del organismo.

