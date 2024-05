https://latamnews.lat/20240502/gobierno-de-cdmx-dice-que-crematorio-clandestino-es-un-montaje-frustrado-1150184474.html

Batres insistió en que este sitio fue destinado para cremar animales, no personas, como indicó el 1 de mayo de 2024 la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX)."Se encontró que no había ningún crematorio, ninguna fosa clandestina, ni restos humanos. Era completamente falso", acusó.En el mismo evento, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró que las personas que conforman a los colectivos que viajaron a buscar restos humanos en la zona, "no nos quieren a nosotros y pertenecen al bloque conservador. Defienden causas muy justas (...), pero a veces, se trafica con el dolor humano. No se deben administrar las desgracias", acusó.Posteriormente, el mandatario mexicano dijo que no se puede atacar a los colectivos porque no se trata de su labor, ni de maniqueísmos.Más tarde, la líder y fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Flores, quien encabezó el grupo para encontrar el crematorio, solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su intervención para analizar este caso."A usted H. Comisión le ruego: Envíe y designe un grupo de expertos con la finalidad de analizar los restos hallados en la Ciudad de México", se lee en el documento.Los antecedentes de este casoLa líder y fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora informó el 30 de abril de 2024 que, tras dos días de búsqueda, hallaron un crematorio clandestino y fosas con restos humanos al suroriente de la Ciudad de México. Desde hace años había muchas demandas para que el grupo realizara búsquedas en la capital mexicana.De acuerdo con Flores, durante sus pesquisas también fueron localizados restos humanos y fosas clandestinas, así como identificaciones de mujeres y libretas de niños.Asimismo, el fiscal suplente de la Ciudad de México, Ulises Lara, dijo que expertos en las materias de criminalística, fotografía, antropología y arqueología acudieron al lugar para recabar las pruebas correspondientes. Y horas después presentaron los resultados, donde expusieron que los restos eran de animales.El reporte resulta relevante además porque ocurre de cara a las próximas elecciones del 2 de junio, en las que se renovará la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, y en las que participa Clara Brugada por parte de la coalición Sigamos Haciendo Historia en la Ciudad de México (Morena y los partidos del Trabajo y Verde Ecologista de México). La candidata fue alcaldesa de Iztapalapa, en donde se reportó el hallazgo de la presunta fosa clandestina.De acuerdo con información de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) mexicana, del 31 de diciembre de 1952 al 2 de mayo de 2024 hay 116.370 personas desaparecidas y no localizadas en el territorio mexicano. Los estados que ocupan los primeros lugares en este tema son el Estado de México, Nuevo León, Tamaulipas y Sinaloa.

