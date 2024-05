https://latamnews.lat/20240502/el-nazismo-es-una-norma-para-kiev-en-rusia-proponen-crear-un-tribunal-para-la-masacre-de-odesa-1150170902.html

"El nazismo es una norma para Kiev": en Rusia proponen crear un tribunal para la masacre de Odesa

"El nazismo es una norma para Kiev": en Rusia proponen crear un tribunal para la masacre de Odesa

Sputnik Mundo

Tras finalizar la operación militar, se precisará un gran tribunal que trate todos los crímenes de Kiev, y sobre todo, la masacre en la Casa de los Sindicatos... 02.05.2024, Sputnik Mundo

2024-05-02T11:03+0000

2024-05-02T11:03+0000

2024-05-02T11:03+0000

neonazismo en ucrania

ucrania

valentina matvienko

masacre de la casa de los sindicatos en odesa (2014)

rusia

odesa

🌍 europa

euromaidán

dmitri peskov

tribunal

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/05/02/1150171022_0:0:2990:1682_1920x0_80_0_0_02999cc911133d766ca8ab643dd71eac.jpg

La titular subrayó que no habría prescripción: "los responsables de la tragedia de Odesa serán nombrados, y no eludirán su responsabilidad". De acuerdo con la funcionaria, también se valorará la inacción de las organizaciones internacionales, que tenían la obligación de forzar a Kiev a investigar la tragedia y castigar a los culpables.En cuanto al lado técnico del asunto, en opinión de Matvienko, "no hay dificultades" para una investigación, ya que existes numerosos testigos, hay rostros de los autores captados en video e imágenes de la escena del crimen.En sus palabras, existe "todo lo necesario" para que un veredicto justo se haya producido hace tiempo, pero "como es bien sabido, nada de esto ha ocurrido". A juicio de la titular rusa, la razón es "la reticencia activa de Kiev a que se haga justicia con los criminales ya identificados". "El hecho de que 10 años después del crimen atroz no haya ninguna la investigación, ningún juicio, nadie sea castigado, confirma enérgicamente que el nazismo es una norma profunda y natural para el actual régimen de Kiev" concluyó.Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, también compartió la opinión de que los autores de la masacre en Odesa deben ser castigados, y que este tipo de crímenes no prescriben. Calificó la falta de castigo a los implicados como una página inaceptable y vergonzosa de la historia de Ucrania.En Odesa, después del golpe de Estado en Ucrania en 2014, activistas del movimiento anti-Maidán, opositores al golpe, instalaron tiendas de campaña como señal de protesta.En la tarde del 2 de mayo comenzaron los enfrentamientos entre los activistas del anti-Maidán, por un lado, y los 'ultras' del fútbol de Járkov y Odesa, así como los participantes del Euromaidán, por el otro. La lucha terminó con la destrucción de las tiendas de campaña, tras lo cual los golpistas y nacionalistas prendieron fuego a la Casa de los Sindicatos, en la que se refugiaron los representantes del anti-Maidán. Ese día, según los datos oficiales, 48 personas perdieron la vida durante la tragedia y más de 250 resultaron heridas.

https://latamnews.lat/20240502/intimidar-toda-ucrania-a-10-anos-de-la-masacre-de-odesa-exdiputado-comparte-como-se-preparo-1150065022.html

ucrania

odesa

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ucrania, valentina matvienko, masacre de la casa de los sindicatos en odesa (2014), rusia, odesa, 🌍 europa, euromaidán, dmitri peskov, tribunal, el consejo de la federación de rusia, presidencia de rusia