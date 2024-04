https://latamnews.lat/20240430/consumo-excesivo-de-alcohol-entre-jovenes-un-problema-que-el-reino-unido-no-quiere-afrontar-1150110359.html

Consumo excesivo de alcohol entre jóvenes: "Un problema que el Reino Unido no quiere afrontar"

30.04.2024

Recientemente, un reporte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) reveló que el Reino Unido tiene la peor tasa de consumo infantil de alcohol del mundo en dos rangos de edad que van de los 11 años hasta los 13 años. Según el informe, las chicas tienen más probabilidades que los chicos de haber bebido a los 15 años.De acuerdo con el informe, Inglaterra registró la prevalencia de consumo de alcohol más alta entre los niños de 11 años (35% para los niños y 34% para las niñas) y 13 años (50% para los niños y 57% para las niñas). El documento asegura que el consumo de alcohol puede dañar el cerebro de los niños. Y pese a ello, Nunn asegura que se trata de "un problema que el Reino Unido no quiere afrontar" y que hasta está normalizado en esa sociedad.El autor destaca que el hecho de que haya tantos bebedores extremadamente jóvenes forma parte de un problema más amplio que tiene Gran Bretaña, y es la forma en que sus habitantes consumen alcohol y la actitud frente a ese problema.“El problema no es tanto el alcohol en sí como nuestra actitud hacia él y la cultura problemática que hemos creado a su alrededor. Para demasiados de nosotros, todo es un poco de risa”, señala. Nunn explica que la actitud desenfadada frente al consumo infantil de alcohol en Reino Unido se ve reflejado en distintos aspectos de la sociedad, como que la mayoría de los británicos toman su primer trago en la adolescencia y que hasta las tarjetas de felicitación tienen mensajes relacionados con el consumo de esa sustancia."Si alguien te dice que no le gusta la ginebra, no le hables. Nadie necesita ese tipo de negatividad”, es uno de los mensajes en las referidas tarjetas.Ante los alarmantes números difundidos por la OMS, Nunn considera que el Reino Unido debe conseguir que alcohol sea tan socialmente inaceptable como fumar."El alcoholismo destroza familias, acaba con amistades, arruina vidas y mata a personas. Hay algo que no funciona", concluye.

