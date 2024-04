https://latamnews.lat/20240429/la-universidad-de-columbia-da-ultimatum-a-las-protestas-propalestinas-en-su-campus-1150105032.html

La Universidad de Columbia da 'ultimátum' a las protestas propalestinas en su campus

29.04.2024

"Estamos consultando con un grupo más amplio de nuestra comunidad para explorar opciones internas alternativas que pongan fin a esta crisis lo antes posible", dijo la rectora en un mensaje dirigido a los estudiantes. Asimismo, aseguró que, a pesar del diálogo "constructivo" que las autoridades académicas han sostenido con los organizadores estudiantiles de las protestas, "lamentablemente no hemos podido llegar a un acuerdo". También aseguró que la acampada "ha creado un entorno poco acogedor para muchos de nuestros estudiantes y profesores judíos", y aseguró que, por esa razón, "muchos han abandonado el campus". La rectora, además, informó que la universidad no "desinvertirá en Israel". Sin embargo, se ofreció a elaborar un calendario acelerado para revisar las "nuevas propuestas de los estudiantes" y, además, "realizar inversiones en sanidad y educación en Gaza, incluido el apoyo al desarrollo de la primera infancia y el apoyo a los académicos desplazados". El ultimátumLas autoridades de la Universidad de Columbia giraron un comunicado en el que pidieron a los estudiantes que participan en la protesta, que desmonten su acampada la tarde de este 29 de abril, o de lo contrario podrían ser suspendidos. Según reportes de medios locales, los alumnos no solo deben dejar de participar en las protestas, sino firmar un documento en el que se comprometen a seguir las reglas de la institución hasta 2025 e identificarse como estudiantes de la universidad. El 26 de abril, los estudiantes de la Universidad de Columbia –que inspiraron la ola de protestas universitarias a favor de Palestina en todo Estados Unidos– dijeron que han llegado a un punto muerto con las autoridades académicas y adelantaron que su intención es mantener su acampada hasta que sus demandas sean garantizadas. Al respecto, la rectora se comprometió a no volver a recurrir a la policía para desmantelar el campamento, tal como ocurrió el 18 de abril, cuando cerca de un centenar de estudiantes fue detenido y suspendido. Sin embargo, en su misiva del lunes, Shafik apeló a la política la universidad sobre las manifestaciones para justificar que "después de los días de clases, los exámenes y la ceremonia de graduación, las protestas podrán continuar en el campus previa solicitud con dos días de antelación en los lugares autorizados". De acuerdo con la organización Estudiantes de Columbia por Justicia en Palestina, la administración de la institución educativa amenaza con una "suspensión masiva hasta junio de 2025 si no levantan el campamento para las 14 horas locales de este lunes".

