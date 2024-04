https://latamnews.lat/20240429/esta-surgiendo-una-nueva-astronomia-que-buscan-los-cientificos-bajo-el-hielo-del-baikal-1150082911.html

"Está surgiendo una nueva astronomía": ¿qué buscan los científicos bajo el hielo del Baikal?

"Está surgiendo una nueva astronomía": ¿qué buscan los científicos bajo el hielo del Baikal?

Sputnik Mundo

Los neutrinos son partículas fundamentales que no tienen carga y cuya masa es extremadamente pequeña. El estudio de estas partículas es una de las áreas... 29.04.2024, Sputnik Mundo

2024-04-29T12:27+0000

2024-04-29T12:27+0000

2024-04-29T12:27+0000

ciencia

física

universo

🪐 astronomía

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/04/1c/1150082203_0:17:300:186_1920x0_80_0_0_243cca58f6102ddb2292e03b93570c32.png

Los científicos llevan a cabo investigaciones relacionadas con el estudio de los neutrinos en el lago Baikal, el más profundo del mundo. En su fondo está situado el telescopio subacuático Baikal-GVD. Comenzó a funcionar en 2015 y ahora es uno de los elementos más importantes de la red en el hemisferio norte.Grigori Domogatski, jefe del Laboratorio de Astrofísica de Neutrinos de Alta Energía del Instituto de Investigaciones Nucleares de la Academia Rusa de las Ciencias, comenta a Sputnik los resultados ya obtenidos y lo que los científicos esperan para el futuro.El científico afirma que, a pesar de los muchos años de trabajo en este campo, los primeros resultados serios solo fueron obtenidos en los últimos años.Explica que hasta ahora la humanidad ha adquirido todo el conocimiento del Universo por medio de una u otra forma de radiación electromagnética. Esto incluye la radio, los cuantos gamma directos y la luz ordinaria. La radiación electromagnética procede de la superficie de los objetos y, en su camino hacia la Tierra, puede verse influida por campos magnéticos y desechos interestelares, explica."En la última década, el paso a la astronomía multicanal, en la que es posible estudiar un objeto o fenómeno utilizando distintas formas de astronomía, se ha producido ante nuestros ojos. Esto incluye la búsqueda de radiación de neutrinos. Y en el futuro, también las ondas gravitacionales. Está surgiendo una nueva astronomía", destaca.El científico se muestra escéptico ante la idea de que los neutrinos puedan ayudar a establecer contacto con civilizaciones extraterrestres, pero cree que la astronomía multicanal que se está desarrollando en la actualidad, contribuirá a una comprensión más profunda y completa de los procesos que tienen lugar en el universo.Además, Domogatski no cree que los neutrinos puedan ser uno de los elementos de la composición de la materia oscura, pero no pone en duda el hecho mismo de su existencia.Sin ella, muchas cosas no se pueden explicar. Pero qué es, aún no está claro, razón por la cual es una de las tareas más urgentes de la física de neutrinos, porque, según algunas hipótesis, las partículas masivas pueden reunirse en el centro del Sol, en el centro de la Tierra, y luego, aniquilándose, emiten neutrinos de ciertas energías, explica el científico.

https://latamnews.lat/20240411/fisicos-captan-el-misterioso-cristal-de-wigner-a-90-anos-de-su-prediccion--1149667757.html

universo

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

física, universo, 🪐 astronomía