Ataques sobre corrupción marcan el segundo debate presidencial de México

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Ataques personales y políticos predominaron en el segundo debate de dos horas entre las candidatas y el candidato a la presidencia... 29.04.2024, Sputnik Mundo

Claudia Sheinbaum, abanderada por la coalición oficialista que encabeza el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), adelantó que esperaba "calumnias y ataques", pero sostuvo que el proyecto gobernante se impondrá: "La transformación representa primero los pobres, acabar con la corrupción, el Gobierno de López Obrador fue el primero en bajar la pobreza". La representante del opositor Frente Amplio Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, afirmó que Morena abandonó a los ciudadanos "al no combatir la delincuencia, uno de los principales problemas es la extorsión", ante lo cual promete aplicar la ley contra el crimen organizado. Sheinbaum replicó: "hace seis años, con la llegada de la Cuarta Transformación [como se denomina el proyecto oficialista], cambió el modelo del neoliberalismo y la corrupción por la austeridad republicana y el humanismo mexicano", al tiempo que llamó a la construcción del denominado "segundo piso de la transformación". que encabeza el gobernante Morena. Gálvez, que usó el mote de "narcocandidata" varias veces para referirse a la candidata oficialista, preguntó a Sheinbaum si investigaría a los hijos del presidente López Obrador —quienes han recibido señalamientos por presuntos actos de corrupción— y a responsables de las grandes obras de infraestructura, como el Tren Maya, por presuntas acusaciones de tráfico de influencias. "No creo que valga la pena [responder], que presente su denuncia", reviró enseguida la candidata oficialista, que se refiere a la "candidata corrupta del PRIAN", por los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, sin mencionar al de la Revolución Democrática (centroizquierda). Xóchitl Gálvez dijo sin pruebas que una empresa de Claudia Sheinbaum, a quien llamó "candidata de las mentiras", recibió dinero de financiamientos en la pandemia, y que su madre tenía cuentas en paraísos fiscales. La candidata de Morena replicó que Gálvez se había servido del poder público mientras fue parte del Gobierno de Vicente Fox (2000-2006), y en la alcaldía capitalina Miguel Hidalgo que encabezó, en la capital mexicana. Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano (MC) lamentó que las candidatas no se refirieran a las preguntas del debate y aseguró que no hay fondos públicos para hacer realidad las propuestas de sus adversarias. Sin embargo, afirmó que sus proyectos recibirán financiación: "Es necesaria una reforma fiscal", algo que las otras candidatas no lo han hecho, criticó. Todas las encuestas otorgan una amplia ventaja en las preferencias de voto a Sheinbaum, exjefa de Gobierno de la Ciudad de México y aliada cercana a López Obrador. De hecho, la consultora Mitofsky la coloca con el 58,8% de las preferencias electorales, mientras que a Gálvez la posicionan con 30,5% y a Álvarez Máynez con 10,6%.

