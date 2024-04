"EEUU está hasta la coronilla de la política soberanista" de Turquía

https://latamnews.lat/20240428/eeuu-esta-hasta-la-coronilla-de-la-politica-soberanista-de-turquia-1150064705.html

28.04.2024

De acuerdo con el politólogo, a los estadounidenses les gustaría mucho que Turquía fuera su satélite y puesto avanzado contra Rusia, como lo fue en la década de 1950. Les molesta que en este momento y desde hace más de 20 años el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, el jefe de la primera potencia regional, ejerza una política independiente en Oriente Medio, en Libia y en Siria, precisó.Además, la situación se complica por la postura de Washington sobre el opositor Fethullah Gulen (líder de FETO, organización considerada terrorista en Turquía), que se encuentra en EEUU, y los dirigentes estadounidenses se niegan a deportarlo a Turquía para que sea juzgado, recordó Mizin."Se trata de una cuestión sensible y de principios para Ankara, y Washington no quiere ir a un compromiso con lo que podría parecer su aliado", comentó.Entretanto, el experto subrayó que un importante punto de discordia entre Turquía y Estados Unidos es el intento de golpe militar de 2016, sobre el que Rusia advirtió a Turquía. "El Gobierno turco cree, no sin razón, que esos militares fueron entrenados en escuelas militares estadounidenses", señaló Mizin.Las acciones de EEUU en Oriente Medio también complican las relaciones con Ankara, indicó el politólogo. Washington sigue suministrando armas a Tel Aviv. El mandatario turco, a su vez, apoya al pueblo civil palestino. Erdogan, tras reunirse con el jefe del movimiento palestino Hamás, Ismail Haniyeh, declaró su pleno respaldo a la lucha palestina, destacó el experto.Al hablar de las tendencias de las relaciones entre Estados Unidos y Turquía en la etapa actual, Mizin destacó que tal aplazamiento de la visita es un indicador controvertido. Este tipo de gestiones diplomáticas y aplazamientos de visitas oficiales de Estado son una alerta que refleja los crecientes problemas en la interacción, explicó.Previamente, se conoció que el viaje previsto por el presidente turco a Estados Unidos ha sido aplazado y tendrá lugar en un momento conveniente para ambas partes, informó el Ministerio de Asuntos Exteriores turco.

