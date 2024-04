https://latamnews.lat/20240427/rusia-captura-un-vehiculo-de-desminado-basado-en-el-tanque-abrams-de-las-fuerzas-ucranianas-1150062208.html

Rusia captura un vehículo de desminado basado en el tanque Abrams de las fuerzas ucranianas

Rusia captura un vehículo de desminado basado en el tanque Abrams de las fuerzas ucranianas

Sputnik Mundo

Las FFAA rusas retiraron del campo de batalla el M1150 Assault Breacher Vehicle (ABV, por sus siglas en inglés) ucraniano — un sistema blindado para despejar... 27.04.2024, Sputnik Mundo

2024-04-27T17:01+0000

2024-04-27T17:01+0000

2024-04-27T17:01+0000

🛡️ zonas de conflicto

defensa

ucrania

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

m1 abrams (tanque)

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/04/1b/1150062437_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_7f0eb044fe023bebd60792387e6737d2.jpg

El ABV, suministrado por EEUU, fue capturado por militares del grupo de fuerzas ruso Centro, que lograron "cegar" al vehículo al dañar su óptica utilizando un dron FPV, señaló a Sputnik un oficial del grupo Centro con el apodo Volsk. Describió al ABV de 70 toneladas como un vehículo que "se atasca en nuestro suelo negro", razón por la cual no puede ser utilizado en la zona de combates. "Por el momento, este vehículo está diseñado únicamente a dispersar a los manifestantes campesinos en Alemania, no es aplicable en la operación militar especial", agregó,En otro caso separado, los militares del grupo Centro retiraron del frente al sistema M88A2 Hércules de recuperación de equipo pesado, también suministrado por EEUU. El subcomandante de armamento del regimiento con apodo Kazán indicó a Sputnik que las Fuerzas Armadas ucranianas abandonaron el vehículo en el campo de batalla. En sus palabras, el modelo pierde en varios aspectos a otros similares de fabricación rusa.Al igual que el ABV, el Hércules de 63 toneladas, diseñado específicamente para evacuar Abrams, fue alcanzado por un dron FPV ruso en la zona de Avdéyevka, que fue liberada por las fuerzas rusas en febrero. Anteriormente, Associated Press informó que Ucrania ha replegado sus tanques Abrams tras las pérdidas sufridas en el campo de batalla. Agregó que esto sucede por la amenaza de drones rusos. Con las imágenes de la destrucción de esos vehículos blindados por Rusia, EEUU sufrió un grave daño a su reputación, que resultó, entre otras cosas, en la retirada de blindados del frente, aseguró a Sputnik el experto Ígor Korotchenko.

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🛡️ zonas de conflicto, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, m1 abrams (tanque)