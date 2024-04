https://latamnews.lat/20240427/exagente-revela-la-muerte-de-decenas-de-mercenarios-franceses-en-un-bombardeo-ruso-en-ucrania-1150049098.html

Exagente revela la muerte de decenas de mercenarios franceses en un bombardeo ruso en Ucrania

Exagente revela la muerte de decenas de mercenarios franceses en un bombardeo ruso en Ucrania

Sputnik Mundo

PARÍS (Sputnik) — El exagente de la inteligencia francesa Nicolas Cinquini reveló que decenas de mercenarios franceses murieron en un ataque aéreo ruso a una... 27.04.2024, Sputnik Mundo

2024-04-27T03:00+0000

2024-04-27T03:00+0000

2024-04-27T03:08+0000

defensa

seguridad

volodímir zelenski

ucrania

járkov

🛡️ zonas de conflicto

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

francia

mercenarios

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/04/1b/1150048941_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4aadf097569b71debd814f7976f13962.jpg

El exagente ahora se dedica a la búsqueda de información y datos sobre los franceses que participan en los combates del lado del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. Al día siguiente del ataque, el Ministerio de Defensa ruso comunicó que sus fuerzas destruyeron con un misil de alta precisión una base de mercenarios extranjeros en Járkov. Se informó que habían sido aniquilados más de 60 mercenarios y el embajador francés fue citado al Ministerio de Exteriores de Rusia. Sin embargo, la Cancillería francesa trató de negar la presencia de mercenarios galos en el Ejército ucraniano pese a las múltiples pruebas, y llegó a asegurar que todo era una manipulación. Cinquini señaló que, tras el mencionado ataque aéreo ruso, no hubo noticias en los medios sobre mercenarios franceses muertos y es que, por lo general, son los propios mercenarios los que publican esos datos en las redes sociales. "La primera razón es que entre los voluntarios que yo conozco no se registraron bajas. Además, ellos no están acostumbrados a reunirse en masa, sino que ocupan espacios separados en pequeños grupos", indicó. La segunda razón, enfatizó, es que la citación al embajador francés supone la presencia de personal más serio que voluntarios, en concreto, operadores designados por el Gobierno francés. El exagente de la inteligencia reveló antes que a los militares franceses se les prometió un retiro ficticio del Ejército para que participen el conflicto ucraniano, su reincorporación al término de la estancia en Ucrania, así como sumas cuantiosas de dinero, muy superiores a las remuneraciones habituales. Francia y otros países de la OTAN se implicaron en el conflicto con el envío de grandes cantidades de armas y financiación a Zelenski.Desde el 24 de febrero de 2022 Rusia continúa una operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos, según el presidente ruso, Vladímir Putin, son proteger a la población de "un genocidio por parte de Kiev" y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) hacia el este.A mediados de marzo pasado, el Ministerio de Defensa ruso informó que 13.387 mercenarios extranjeros han llegado a Ucrania para luchar del lado de Kiev desde el inicio de la operación militar especial. Durante este periodo, fueron abatidos casi 6.000 de ellos.

https://latamnews.lat/20240426/electorado-de-eeuu-huerfano-y-traicionado-trump-y-biden-a-favor-de-armar-a-ucrania-e-israel-1150045371.html

https://latamnews.lat/20240427/los-huties-atacan-un-petrolero-britanico-en-el-mar-rojo-1150046948.html

ucrania

járkov

francia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

seguridad, volodímir zelenski, ucrania, járkov, 🛡️ zonas de conflicto, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, francia, mercenarios