Fuerza Armada venezolana destruye aeronave "hostil" en oeste del país

"Por no tener plan de vuelo, no tener código de identificación, volar sin transpondedor y no haber sido autorizada por las dependencias de los servicios de tránsito aéreo venezolanos para sobrevolar en territorio nacional, procediéndose al despliegue de los medios defensivos de combate de la aviación militar y unidades de escudriñamiento territoriales, efectuándose la inmovilización y destrucción de la mencionada aeronave de acuerdo con las leyes venezolanas vigentes", indicó.