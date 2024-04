https://latamnews.lat/20240426/el-presidente-de-turquia-manifiesta-su-apoyo-al-movimiento-hamas-1150033651.html

El presidente de Turquía manifiesta su apoyo al movimiento Hamás

El presidente de Turquía manifiesta su apoyo al movimiento Hamás

Sputnik Mundo

ANKARA (Sputnik) — El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, declaró que en la última reunión con el jefe de la oficina política del movimiento palestino... 26.04.2024, Sputnik Mundo

2024-04-26T15:00+0000

2024-04-26T15:00+0000

2024-04-26T15:07+0000

internacional

recep tayyip erdogan

turquía

hamás

israel

🌍 oriente medio

🛡️ zonas de conflicto

📰 conflicto palestino-israelí

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/04/1a/1150033493_0:223:2845:1823_1920x0_80_0_0_476a6675fa3f9a5a83e28e1c00fdf470.jpg

El 20 de abril, Erdogan y Haniya se reunieron en la ciudad turca de Estambul para debatir la situación en la Franja de Gaza, en particular, las medidas necesarias para la entrega de ayuda humanitaria y el cese del fuego en el enclave palestino. Asimismo, señaló que Turquía no puede llamar terroristas a Hamás y a sus combatientes. "No podemos estar entre los que consideran a Hamás como una organización terrorista solo porque Occidente así lo quiere. No podemos llamar terroristas a los combatientes de la resistencia palestina", enfatizó Erdogan. El pasado 7 de octubre, un ataque coordinado por Hamás contra más de 20 comunidades israelíes resultó en aproximadamente 1.200 fallecidos, alrededor de 5.500 heridos, y la captura de 253 rehenes, de los cuales cerca de 100 fueron posteriormente liberados en intercambios de prisioneros.En represalia, Israel lanzó una declaración de guerra contra Hamás y emprendió una serie de bombardeos sobre Gaza, que han dejado hasta el momento más de 34.300 palestinos muertos y unos 77.300 heridos. Rusia y otros países instan a Israel y Hamás a pactar un alto al fuego y abogan por una solución de dos Estados, aprobada por la ONU en 1947, como la única vía posible para lograr una paz duradera en la región.

https://latamnews.lat/20240425/sanders-a-netanyahu-no-es-antisemita-decir-que-el-gobierno-israeli-ha-matado-a-34000-palestinos-1150015053.html

turquía

israel

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

recep tayyip erdogan, turquía, hamás, israel, 🌍 oriente medio, 🛡️ zonas de conflicto, 📰 conflicto palestino-israelí