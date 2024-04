https://latamnews.lat/20240426/economia-mientras-putin-actua-como-verdadero-estadista-scholz-y-trudeau-parecen-malos-comediantes-1150045204.html

Economía: mientras Putin actúa como verdadero estadista, Scholz y Trudeau parecen malos comediantes

Los presidentes de Rusia y Azerbaiyán, Vladímir Putin e Ilham Alíyev, respectivamente, se reunieron en el Kremlin, donde abordaron las relaciones bilaterales y... 26.04.2024, Sputnik Mundo

Rusia vs Occidente: encuentre las siete diferenciasDurante el encuentro, ambos líderes mantuvieron un encuentro con constructores veteranos y empleados del ferrocarril Baikal-Amur con motivo del cincuentenario de este proyecto estratégico. Putin subrayó la importancia de la ruta, conocida en ruso con el acrónimo BAM, que describió como "una de las mayores arterias del mundo" y como "ruta del futuro".La construcción a gran escala de la línea BAM comenzó en abril de 1974 con el objetivo de abrir una ruta de 4.300 kilómetros de largo que atraviesa tres husos horarios y seis regiones rusas: las provincias de Irkutsk, Chitá y Amur, las repúblicas de Buriatia y Sajá [Yakutia] y la región de Jabárovsk."BAM determina en muchos aspectos la logística global de todo el siglo XXI. Nuestro país ha recibido enormes oportunidades para el desarrollo de Siberia y del Lejano Oriente y para la expansión del tráfico de mercancías hacia el Pacífico. Podemos decir directamente que el giro hacia Oriente en la etapa actual fue posible gracias al ferrocarril Baikal-Amur", destacó Putin.El doctor Enrique Refoyo, analista internacional, explica que los discursos de Putin todo este último año estaban orientados al desarrollo de las regiones más orientales de Rusia —y también las del Ártico—, y que terminan en el océano Pacífico.Y mientras Rusia encara proyectos estratégicos, el canciller de Alemania, Olaf Scholz, afirmó en su intervención en la inauguración de la Feria de Hannover, que la era de los combustibles fósiles está terminando.Respecto a "hablar de que se acabaron los hidrocarburos, sólo se me ocurre decir: ‘claro que sí, guapi'", ironiza Refoyo. "Porque resulta que quieren acabar con los hidrocarburos, a la vez que no paran de usarlos, se montan conferencias internacionales, visitas, encuentros bilaterales, y se van con sus aviones privados", remacha el analista.En tanto, según Reuters, el Gobierno de Canadá resolvió permitir al gigante aeronáutico Airbus utilizar titanio de producción rusa en sus procesos de fabricación, pese a haber sido el primer Estado occidental en sancionar la comercialización de ese metal."Lo de las sanciones es el chiste, el cuento de siempre. Finalmente [los países occidentales] acabarán comprando todo de Rusia, pero con intermediarios y más caro. Es decir, haciendo menos competitiva la industria europea al sancionar a su principal suministrador de todos los recursos naturales, tanto minerales, como industriales y energéticos", detalla Refoyo.

