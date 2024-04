https://latamnews.lat/20240426/contaminados-por-la-sangre-del-pueblo-el-congo-acusa-a-apple-por-el-uso-de-minerales-de-conflicto-1150015297.html

"Contaminados por la sangre del pueblo": El Congo acusa a Apple por el uso de minerales de conflicto

"Contaminados por la sangre del pueblo": El Congo acusa a Apple por el uso de minerales de conflicto

Sputnik Mundo

La República Democrática del Congo acusó a Apple de utilizar minerales exportados ilegalmente desde el este del país africano devastado por la guerra, informó... 26.04.2024, Sputnik Mundo

2024-04-26T00:35+0000

2024-04-26T00:35+0000

2024-04-26T00:35+0000

internacional

apple

iphone

república democrática del congo (rpc)

república del congo

ruanda

financial times

tim cook

washington

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/04/19/1150017329_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_da6398c841d5a4ded73769418e349f3c.jpg

Mediante una carta —a la que el FT tuvo acceso— enviada al director ejecutivo de Apple, Tim Cook, un grupo de abogados contratados por el Gobierno de la República Democrática del Congo aseguró que los iPhone, las computadoras Mac y otros accesorios fabricados por la compañía estadounidense están "contaminados por la sangre del pueblo congoleño".Se trata del bufete de abogados Amsterdam & Partners LLP, con sede en Washington, DC, así como Bourdon & Associés, de París. Los letrados dijeron que se reunieron con el presidente Félix Tshisekedi en Kinshasa, la capital del Congo, en septiembre del año pasado y que fueron contratados por el gobierno para investigar la exportación ilegal de los llamados minerales "3T" —estaño, tungsteno y tantalio— desde territorio congoleño.De acuerdo con el Financial Times, el estaño, el tungsteno y el tantalio son fundamentales en la fabricación de teléfonos inteligentes, por lo que el abastecimiento de estos minerales por parte de Apple ha estado bajo escrutinio durante mucho tiempo.A lo largo de las fronteras de la República Democrática del Congo con Uganda y Ruanda, un cinturón minero alberga algunos de los depósitos de coltán más grandes del mundo, el mineral del que se extrae el tantalio.La región, sin embargo, está atravesada por los combates entre las autoridades gubernamentales y el grupo rebelde M23, que controla las rutas comerciales de minerales entre los lagos de Eduardo y Kivu.En un informe publicado este jueves, los abogados afirman que Ruanda ha utilizado a los grupos rebeldes —como el M23— para lavar "grandes cantidades" de minerales clave del territorio de la República Democrática del Congo. Además, aseguran que las empresas de componentes electrónicos que suministran a varias compañías de tecnología, telecomunicaciones y defensa, compran a sabiendas estos minerales. Un portavoz de Apple se negó a dar comentarios sobre la misiva. No obstante, el FT cita las revelaciones más recientes de la compañía con sede en California sobre el uso de los llamados minerales de conflicto o minerales de zonas de conflicto, que aseguran que Apple "no tiene base razonable para concluir" que cualquiera de sus fundiciones o refinerías de estaño, tungsteno y tantalio "financió directa o indirectamente" a grupos armados en la República Democrática del Congo o en países vecinos.No obstante, los abogados que representan a la República Democrática del Congo dicen que las afirmaciones de Apple de que verifica los orígenes de estos minerales "no parecen estar basadas en pruebas concretas y verificables". Además, alegan que la compañía depende de proveedores con sede en Ruanda.

https://latamnews.lat/20180221/iphone-bateria-material-recursos-1076460510.html

república democrática del congo (rpc)

república del congo

ruanda

washington

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

apple, iphone, república democrática del congo (rpc), república del congo, ruanda, financial times, tim cook, washington