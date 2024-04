https://latamnews.lat/20240425/reino-unido-y-canada-imponen-nuevas-sanciones-a-drones-y-misiles-iranies-1150015335.html

Reino Unido y Canadá imponen nuevas sanciones a Irán contra producción de drones y misiles

Reino Unido y Canadá imponen nuevas sanciones a Irán contra producción de drones y misiles

25.04.2024

En un anuncio coordinado, el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido declaró el 25 de abril que las sanciones apuntan a las industrias iraníes de aviones no tripulados y misiles, afectando a personas y empresas "estrechamente implicadas" en la producción iraní de aviones no tripulados."Reino Unido se une a Estados Unidos y Canadá en el anuncio de las últimas sanciones contra Irán, tras el ataque del régimen a Israel el 13 de abril. Tras las sanciones militares de la semana pasada, las designaciones van dirigidas a personas y empresas relacionadas con la industria iraní de aviones no tripulados", detalló la dependencia. El paquete de sanciones, anunciado en coordinación con Estados Unidos y Canadá, sigue al ataque ejercido por Irán el pasado 13 de abril, en el que se dispararon más de 300 drones y misiles contra Israel. Además, el Reino Unido también anunció su plan de ampliar las sanciones comerciales mediante la introducción de nuevas prohibiciones a la exportación a Irán de componentes utilizados en la producción de drones y misiles, con lo que pretenden negar a Irán el acceso a los componentes que necesita para desarrollar estas armas, limitando así sus capacidades militares.En tanto, el gobierno canadiense impuso nuevas sanciones relacionadas con Irán a dos entidades y dos individuos, entre ellos el ministro de Defensa iraní, Mohammad Reza Ashtiani, informó este 25 de abril el Ministerio de Asuntos Exteriores del país norteamericano. Además, Canadá sancionó al Cuartel General Central Khatam al-Anbiya y al Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán.Las sanciones fueron impuestas en virtud del Reglamento de Medidas Económicas Especiales de Irán por supuestamente representar amenazas a la paz y la seguridad internacionales y por su presunto papel desestabilizador en Oriente Medio.

