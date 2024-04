https://latamnews.lat/20240425/congreso-de-mexico-aprueba-reforma-que-permite-al-presidente-otorgar-amnistias-1150008611.html

Congreso de México aprueba reforma que permite al presidente otorgar amnistías

La reforma aprobada por mayoría simple con votos de la bancada oficialista adiciona un artículo a la Ley de Amnistía, "para facultar al titular del Ejecutivo Federal a otorgar amnistía de manera directa", ya tenía media sanción del Senado, por lo tanto, fue remitida al Ejecutivo para su promulgación. El documento, enviado al presidente Andrés Manuel López Obrador, promotor de la reforma aprobada con los votos de la bancada oficialista, fue avalado luego del desahogo de las reservas planteadas por la oposición, que fueron desechadas. El Gobierno considera que "la reforma establece la posibilidad de otorgar amnistía a personas que aporten elementos útiles para conocer la verdad en hechos relevantes para el Estado mexicano". Para modificar esa ley secundaria solo se requería mayoría simple de la mitad más un voto para modificar, porque no cambia las reglas primarias de la Constitución, cuya reforma necesita mayoría calificada, de dos terceras partes de ambas cámaras del Congreso, con la que el oficialismo no cuenta. Debate legislativoLa reforma establece que "por determinación exclusiva de la persona titular del Poder Ejecutivo Federal se podrá otorgar el beneficio de la amnistía de manera directa, sin sujetarse al procedimiento establecido en este ordenamiento".Los casos específicos que podrán ser amnistiados deben reunir ciertas condiciones preestablecidas.Esas dos condiciones son, primero: "que la amnistía se otorgue a personas que aporten elementos comprobables que resulten útiles para conocer la verdad de los hechos en casos que sean relevantes para el Estado mexicano".La segunda es que en contra de la o las personas a las que se conceda la amnistía, "se haya ejercido la acción penal, estén siendo procesados o se encuentren sentenciados por cualquier delito".La modificación aprobada subraya que la amnistía concedida en los términos de un nuevo artículo "extinguirá las acciones penales y sanciones impuestas".La bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y los partidos aliados impusieron su mayoría simple de la mitad más un voto para añadir a la Ley de Amnistía un nuevo artículo nueve, que además indica que no se aplicará el artículo segundo de esa legislación.Ese artículo segundo establece que la amnistía no se aplica para delitos de homicidio o contra la integridad corporal; ni por secuestro o uso de armas de fuego para cometer un ilícito; ni por feminicidio, abuso sexual contra menores, delincuencia organizada, violación, o delitos contra la seguridad nacional.El opositor Partido Revolucionario Institucional denunció en la tribuna que esa contradicción entre el artículo segundo de la ley y el nuevo que "permitirá extender la amnistía a los delitos graves".También deploró que el nuevo artículo "permite conceder la amnistía directa sin sujetarse al procedimiento establecido en la ley", en los casos que cumplan las dos condiciones agregadas.El procedimiento que indicaba la ley anterior permitía a un prisionero solicitar amnistía ante una comisión del Gobierno federal (constituida por las carteras federales de Gobernación, Seguridad y Bienestar), que debía presentar el caso ante un juez federal para su resolución.Morena argumentó que el objetivo de otorgar ese mandato al Presidente garantiza el acceso a la verdad en casos históricos, para "romper el pacto de silencio, combatir la impunidad y garantizar la reparación para las víctimas".El diputado del partido gobernante, Manuel Vázquez, replicó que la amnistía presidencial "nos da la esperanza genuina de conocer qué pasó con nuestros de Ayotzinapa y miles de víctimas", dijo al referirse a la desaparición forzada de 43 estudiantes de magisterio rural desde 2014.Por su parte, el legislador del Partido Acción Nacional (PAN, centroderecha), Damián Zepeda, dijo que la reforma es "una de las formas extremas del culto a la personalidad, el presidencialismo llevado al extremo radical, dando tratamiento de rey al presidente, sin contrapeso".

