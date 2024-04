https://latamnews.lat/20240425/comprar-una-casa-en-eeuu-es-mas-caro-que-nunca-1150014516.html

Comprar una casa en EEUU es más caro que nunca

El costo de las casas en Estados Unidos alcanzó un máximo histórico. De acuerdo con la empresa inmobiliaria Redfin, el precio promedio de un hogar es de... 25.04.2024

El reporte de la compañía corresponde a las cuatro semanas que concluyeron el 21 de abril.Redfin también mostró que la más reciente tasa hipotecaria semanal promedio alcanzó llegó al 7,1%, su nivel más alto desde noviembre de 2023. "Los altos precios y las tasas hipotecarias impulsaron el pago mensual promedio de la vivienda a un récord de 2,843 dólares, un aumento del 13%", advirtió la empresa.De acuerdo con el medio estadounidense The Hill, al cierre del año pasado, las tasas hipotecarias registraron una breve caída luego de que el Sistema de la Reserva Federal anunció que se preveía una baja en las tasas de interés, sin embargo, no ocurrió.Ante este panorama, Chen Zhao, líder de investigación económica de Redfin, emitió un consejo a los posibles compradores en EEUU: "Acepten que este año probablemente no sea el momento de encontrar una oferta de ensueño".De acuerdo con las previsiones de las autoridades estadounidenses, un recorte a las tasas de interés, que actualmente se ubican entre 5,25 y 5,5%, sería posible hasta los últimos cuatro meses del año.

