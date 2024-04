https://latamnews.lat/20240424/quienes-eran-los-brasilenos-que-murieron-en-ucrania--1149964833.html

¿Quiénes eran los brasileños que murieron en Ucrania?

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — Al menos cuatro brasileños, de diferentes perfiles y movidos por intereses diversos, han muerto en los combates en Ucrania durante... 24.04.2024

El Gobierno brasileño no sabe a ciencia cierta cuántos brasileños se presentaron como voluntarios para combatir en Ucrania, pero remarca que contactó con los familiares de las víctimas para prestarles asistencia consular. No obstante, el traslado de los restos mortales de fallecidos en el extranjero es una decisión familiar y depende de cada caso, pero el Gobierno de Brasil no puede costearlo con recursos públicos, según establece una ley del año 2017. En varios casos, el traslado de los cuerpos o las cenizas fue costoso y demorado. El Gobierno brasileño no facilitó una lista de los fallecidos, pero según un recuento de la prensa brasileña son los siguientes: Antônio Hashitani, André Luis Hack Bahi, Douglas Rodrigues Búrigo y Thalita do Valle. Todos fallecieron cuando llevaban menos de tres meses en el conflicto. Además, también habría un brasileño desaparecido, Max Panavo, aunque algunas fuentes lo contabilizan como fallecido en combate. Hashitiani fue el último en morir, y el más joven, de apenas 25 años. Falleció el 3 de agosto del año pasado en la ciudad de Artiómovsk (conocida también como Bajmut). Según la prensa local, era estudiante de medicina en una universidad privada en Curitiba (sur de Brasil), pero dejó la carrera por la mitad para dedicarse a proyectos humanitarios, sobre todo en África. En junio de 2022 murió André Luis Hack Bahi, de 44 años y natural de Porto Alegre (sur de Brasil). Murió en Severodonetsk, uno de los principales campos de batalla del este de Ucrania, al arriesgarse en el fuego cruzado para intentar salvar a dos combatientes. Fue cremado y sus cenizas esparcidas en Quixadá, la ciudad del noreste de Brasil donde vivía. "Nos decía que no nos enfadáramos ni que pidiéramos que volviera de Ucrania, iría hasta al final. Si tuviese que morir en combate, estaría feliz. Tenemos que pensar en eso y respetar su voluntad", comentó al diario O Globo su hermana, Letícia Hack Bahi. Un mes después murió Douglas Rodrigues Búrigo, durante un ataque aéreo ruso en la ciudad de Járkov. Su familia afirmó que en un principio su idea era hacer un servicio humanitario, pero que acabó en la línea de frente. Fue cremado en Ucrania, pero sus cenizas llegaron a Brasil en septiembre de 2022, más de dos meses después de su muerte. En el mismo mes y en la misma ciudad murió la brasileña Thalita do Valle, de 39 años y nacida en Ribeirão Preto (estado de São Paulo, sureste). Falleció apenas tres semanas después de pisar Ucrania, asfixiada debido a un incendio en el búnker donde se escondía. Sus cenizas llegaron a Brasil meses después y la familia desconfía que sean de ella. También acusan a sus colegas de robar sus pertenencias, valoradas en 70.000 reales (más de 13.400 dólares). También fue a luchar con Ucrania el mercenario Max Panavo, que se hizo relativamente famoso en las redes sociales por colgar su rutina en el frente. Tenía casi 130.000 seguidores en la red social Instagram (pertenece a Meta Platforms Inc., proscrita en Rusia por extremista), donde presumía de ser "el brasileño más antiguo de las Fuerzas Armadas ucranianas". Aunque algunos medios lo contabilizan como desaparecido, un amigo cercano aseguró que fue víctima de un ataque ruso con un dron kamikaze en la localidad de Avdéevka, en Donbás.

