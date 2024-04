https://latamnews.lat/20240424/la-estatal-mi-teleferico-cumplio-10-anos-de-recorridos-entre-techos-y-cielos-de-la-paz-y-el-alto-1149964552.html

La estatal Mi Teleférico cumplió 10 años de recorridos entre techos y cielos de La Paz y El Alto

La estatal Mi Teleférico cumplió 10 años de recorridos entre techos y cielos de La Paz y El Alto

En abril de 2014, el entonces presidente Evo Morales inauguró el primer viaje de la línea Roja, que une las ciudades de La Paz y El Alto. En este tramo, más de... 24.04.2024, Sputnik Mundo

Este 23 de abril, la empresa estatal Mi Teleférico cumple 10 años surcando la ciudad de La Paz, que con sus 3.640 metros sobre el nivel del mar es la capital más alta del mundo. Es una década en la cual cambió la manera de ver, recorrer y disfrutar de esta ciudad, así como de El Alto, a más de 4.000 metros. Con sus 10 líneas, quedó formada una “telaraña" de 30 kilómetros, según graficó uno de los usuarios a Sputnik. Gracias a este transporte, ahora se llega en 20 minutos a zonas alejadas del centro, cuando antes tomaba hasta dos horas de minibus.Alejandro Gonzales, gerente ejecutivo de Mi Teleférico, recibió a Sputnik en la Estación Central, construida en 1930 para los trenes que desde La Paz partían a todos los puntos del país. Clausuradas las vías en 1995, el predio volvió a la vida en 2014, cuando el entonces presidente Evo Morales inauguró el primer viaje de teleférico.Son, además, 10 años en que no hubo que lamentar accidentes ni víctimas relacionadas con el funcionamiento de este medio de transporte.Gonzales contó que actualmente se trabaja en la ampliación de la línea Café en 1,2 kilómetros, lo cual "va a beneficiar a más de 135.000 vecinos de San Antonio, entre las zonas de Pampahasi y Miraflores". Las ciudades de La Paz y El Alto suman más de dos millones de habitantes.En la urbe alteña se encuentra el aeropuerto internacional, distante a dos kilómetros de la estación 6 de Marzo de la línea Morada. Gonzales comentó que se prepara un sistema de buses eléctricos para unir ambos puntos.Los nombres de las 10 líneas de teleférico fueron tomados de los colores de la wiphala, la bandera representativa de los pueblos indígenas andinos, tal como lo propuso el ideólogo de esta iniciativa, el expresidente Morales.Entre montañas y protestasEntre La Paz y El Alto hay 36 estaciones de Mi Teleférico, que integran 30 kilómetros de recorrido entre laderas y zonas de circulación muy intensa. "Debemos tomar en cuenta dos aspectos en La Paz: el primero es geográfico, el segundo es social, porque al ser la sede administrativa del gobierno nacional sufre muy frecuentemente de bloqueos, paros, etcétera", explicó Gonzales.Antes de 2014, el transporte en ambas ciudades estaba totalmente en manos de buses y minibuses, que generaban (todavía generan) formidables atascamientos de tráfico, llamadas localmente "trancaderas"."Una maravilla"Carlos Barrios se bajó en la estación Sopocachi, de la línea Amarilla. "Lo puedo resumir en tres palabras: es una maravilla", dijo a Sputnik sobre el servicio.Por 10 años el precio del pasaje se mantuvo en tres pesos bolivianos, que representan 0,43 centavos de dólar. Para Barrios "es baratísimo. Debe estar subvencionado por el gobierno, porque es muy barato", opinó.Marcelo Quiroga Trigo, vecino de Sopocachi, dijo a Sputnik que "el teleférico ha venido a auxiliar mucho, por la topografía paceña. El teleférico nos facilita recorrer la ciudad".Para Quiroga, "la ventaja principal es que sabes cuánto tiempo vas a tardar. Cada tramo del recorrido siempre tarda ya sean siete minutos, u ocho, o 12. Pero no falla, no hay trancaderas ni bloqueos que retrasen, porque el movimiento está garantizado".Y comparó: "Es una especie de telaraña la red del teleférico. De cualquier estación uno puede llegar a cualquiera de ellas".Fiesta con los pasajerosEl gerente de Mi Teleférico indicó que hasta el final de abril se van a realizar varias actividades para celebrar los 10 años. "Todo el mes hemos estado con actividades para nuestros usuarios. Hemos realizado conciertos y retretas en varias estaciones, abiertos para todos los usuarios".Y afirmó: "Para nosotros no es una celebración empresarial institucional: es un aniversario para todos nuestros usuarios".

