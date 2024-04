https://latamnews.lat/20240424/amlo-insinua-que-postura-de-eeuu-sobre-asalto-a-embajada-mexicana-es-porque-ayuda-a-ecuador-1149978563.html

AMLO insinúa que postura de EEUU sobre asalto a Embajada mexicana es porque ayuda a Ecuador

AMLO insinúa que postura de EEUU sobre asalto a Embajada mexicana es porque ayuda a Ecuador

Sputnik Mundo

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, insinuó que Estados Unidos, especialmente el Departamento de Estado, tiene una postura ambigua sobre el... 24.04.2024, Sputnik Mundo

2024-04-24T16:41+0000

2024-04-24T16:41+0000

2024-04-24T16:41+0000

américa latina

política

seguridad

andrés manuel lópez obrador

amlo

joe biden

eeuu

ecuador

departamento de estado (eeuu)

méxico

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/04/08/1149584991_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ddbd61ccabe0e340326e6d1b278257cb.jpg

El mandatario mexicano destacó que, en ese momento, se percató que su homólogo estadounidense, Joe Biden, no tenía conocimiento sobre este mensaje."Estoy seguro que no sabía o que no tenía completa la información, para no ser tan drásticos. No es como uno imagina. Se le tiene confianza al Departamento de Estado, en este caso, a Blinken. Ellos manejan estas relaciones. La Casa Blanca tiene otras cosas, más ahora que ya inició prácticamente la elección presidencial", acotó.Anteriormente, López Obrador había criticado el posicionamiento de Washington respecto al altercado en la representación mexicana en suelo ecuatoriano, que ocurrió el 5 de abril de 2024 y que concluyó con la detención del exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, y la ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones.El 9 de abril, el presidente mexicano exigió a Washington y Ottawa dejar sus posicionamientos ambiguos acerca del ingreso de policías ecuatorianos a la embajada de México.Ante ello, el asesor en Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dio un mensaje donde EEUU hizo un llamado a Quito a resolver la disputa diplomática con México.Respecto al apoyo de Washington al Gobierno del mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, desde enero de 2024 han desplegado a sus elementos militares en la nación sudamericana, esto después de que el jefe de Estado declarara "conflicto armado interno", derivado de diversos hechos violentos y la fuga el líder de la banda delincuencial Los Choneros, Adolfo Macías, alias Fito.

https://latamnews.lat/20240412/ecuador-y-mexico-la-relacion-diplomatica-se-rompio-pero-el-vinculo-entre-los-pueblos-es-fuerte-1149639347.html

eeuu

ecuador

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, seguridad, andrés manuel lópez obrador, amlo, joe biden, eeuu, ecuador, departamento de estado (eeuu), méxico, 📰 crisis diplomática entre ecuador y méxico