Temporada de huracanes: más lluvias y mayores peligros para Latinoamérica

Temporada de huracanes: más lluvias y mayores peligros para Latinoamérica

La temporada de huracanes en los océanos Pacífico y Atlántico está cerca de comenzar, pero este año tiene particularidades que podrían aumentar la intensidad y... 23.04.2024

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés), este periodo iniciará el 15 de mayo en el Pacífico y el 1 de junio en las aguas del Atlántico. En ambos casos, concluirá el 30 de noviembre.El segundo aspecto es la llegada de La Niña, evento meteorológico que se origina cuando la corriente de agua de Humboldt, que es fría y corre frente a las costas de Chile y Perú, es afectada por una corriente caliente, originaria de Asia.Estos son los huracanes que tendremos en 2024Según la Secretaría de Marina (Semar) mexicana, se prevén un total de 37 eventos ciclónicos, que se dividen de la siguiente manera.Océano Pacífico (20)Océano Atlántico (17)Los nombres establecidos por el Comité internacional de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) para los huracanes en esta temporada serán:Océano PacíficoOcéano Atlántico¿Veremos un nuevo Otis?En octubre de 2023, el huracán Otis, que impactó en el puerto de Acapulco, en el sur de México, dejó a su paso decenas de muertos y pérdidas millonarias para una de las regiones turísticas más importantes del país latinoamericano.No obstante, también permitió a los expertos en temas meteorológicos el estudiar el desarrollo y evolución de un meteoro que, en un inicio, se pronóstico que sería una tormenta tropical y, tan solo 48 horas después, pasó a ser un huracán categoría cinco.Ante la posibilidad de que el fenómeno natural La Niña incremente la fuerza de estos eventos, Ruiz Abad, quien también es docente en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, señala que hay probabilidad de que surja un caso similar al de Otis.Por eso, el especialista pide estar atentos al desarrollo de la temporada, con el fin de tener una visión más clara de cuál podría ser la repercusión de un fenómeno de esta relevancia.Más que un fenómeno meteorológicoEl experto en geografía menciona que los huracanes no son simples fenómenos meteorológicos, sino que deben entenderse como oportunidades para tener más agua en zonas que sufren de fuertes sequías, pero también para pensar en las repercusiones del cambio climático que, en gran medida, las acciones que lo causan son obra de los seres humanos."No se deben satanizar los huracanes. Recordemos que el desastre nunca es natural; siempre está asociado a la población (...). Cuando los países no invierten en términos de protección por fenómenos como estos, los impactos serán mayores", subraya.El profesor de la UNAM recuerda el caso de Haití que, en poco más de una década, ha sido azotada por tormentas tropicales y huracanes. Esto ha derivado, junto con factores como la seguridad y la inestabilidad política, una crisis económica.Además, "en cualquier país, si el sistema de salud no está bien estructurado, [estos fenómenos meteorológicos] puede generar enfermedades (...) y una mayor salida de la población de su lugar de origen. Esto último se suma a las sequías y otros problemas derivados del cambio climático, por lo que en la agenda de las naciones ya debe estar el tema de qué vamos a hacer con los refugiados. [Los países] estaban al tanto de su arribo por temas de seguridad o económicos, pero no por esta causa", concluye.

