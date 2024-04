https://latamnews.lat/20240422/israel-no-ha-probado-supuestos-vinculos-terroristas-entre-hamas-y-la-unrwa-indica-informe-1149931218.html

Israel no ha probado supuestos vínculos "terroristas" entre Hamás y la UNRWA, indica informe

El documento, elaborado por tres institutos independientes y liderado por la exministra de Asuntos Exteriores francesa, Catherine Colonna, señaló que la UNRWA comparte cada año listas de su personal, tanto con los países anfitriones como con Estados Unidos. Sin embargo, señaló que, desde 2011, Israel no informó de ninguna sospecha basado en dichas listas. Colonna precisó en rueda de prensa que existe una investigación interna de la ONU que se encarga exclusivamente de investigar las acusaciones de que personal de la agencia humanitaria participó en los ataques perpetrados por Hamás el 7 de octubre de 2023. Con el propósito de fortalecer estos mecanismos y garantizar la neutralidad de la agencia, el informe hace recomendaciones en ocho áreas y, finalmente, señala que, mientras no exista una solución política entre Tel Aviv y Palestina, la UNRWA "es insustituible e indispensable para el desarrollo humano y económico de los palestinos". Antonio Guterres, secretario general de la ONU, dijo el lunes que la organización acepta las recomendaciones del informe y pidió a los donantes "que apoyen activamente a la UNRWA, ya que es un salvavidas para los refugiados palestinos en la región", según Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU.Por su parte, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí, Oren Marmorstein, afirmó que "Hamás se ha infiltrado tan profundamente en la UNRWA que ya no es posible determinar dónde termina la UNRWA y dónde comienza Hamás". En tanto, el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, adelantó que Estados Unidos estaba revisando el informe de las Naciones Unidas y aún no había evaluado sus conclusiones."Siempre hemos dejado claro que creemos que el papel que desempeña la UNRWA es indispensable para proporcionar y facilitar la entrega de asistencia humanitaria, no sólo en Gaza, sino en toda la región", comentó. La UNRWA es la principal agencia humanitaria en la Franja de Gaza. Más de 2 millones de personas dependen de ella para su supervivencia.El 26 de enero, sin embargo, Israel compartió datos con los dirigentes de la UNRWA sobre la presunta participación de algunos miembros del personal de la agencia en el ataque de Hamás del 7 de octubre y prometió que cualquiera que hubiera estado involucrado en actos de terrorismo sería responsabilizado.Ese mismo día, el comisionado general de la UNRWA, Philippe Lazzarini, anunció que el personal de la agencia sospechoso de estar implicado en el ataque de Hamás contra Israel fue despedido y, de demostrarse su culpabilidad, será juzgado. Las acusaciones de Tel Aviv derivaron en que Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido y unos 15 países más suspendieron la financiación a esta organización. No obstante, debido a la catástrofe humanitaria que enfrentan los palestinos en la Franja de Gaza debido a los bombardeos incesantes y a la falta de suministros vitales y comida, varios países, entre ellos Canadá, Japón y Australia, han reanudado la financiación. Con todo, en marzo, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) acusaron a la Agencia de colaborar con "más de 450 terroristas" pertenecientes a grupos como el movimiento palestino Hamás.

