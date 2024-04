https://latamnews.lat/20240421/la-confiscacion-de-activos-rusos-es-puro-chantaje-economico-que-solo-reforzara-la-desdolarizacion-1149900952.html

La confiscación de activos rusos es "puro chantaje económico" que solo reforzará la desdolarización

La confiscación de activos rusos es "puro chantaje económico" que solo reforzará la desdolarización

Sputnik Mundo

La decisión de confiscar activos rusos y entregárselos a Ucrania solo acelerará el proceso de la desdolarización mundial, subrayan a Sputnik varios expertos... 21.04.2024, Sputnik Mundo

2024-04-21T15:33+0000

2024-04-21T15:33+0000

2024-04-21T15:50+0000

economía

eeuu

rusia

📈 mercados y finanzas

sanciones

📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia

desdolarización

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/04/15/1149905815_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ee2f26daae97f49672860a1fbf719c94.jpg

El 20 de abril, la Cámara de Representantes de EEUU aprobó el proyecto de ley que permitiría al presidente Joe Biden confiscar unos 6.000 millones de dólares de activos rusos bloqueados en bancos estadounidenses y enviarlos a Kiev. La medida forma parte de un paquete de leyes que también incluye más de 95.000 millones de dólares en ayuda a Ucrania, Israel y la región del Indopacífico, así como una posible prohibición de TikTok. Se espera que la ley sea aprobada en el Senado y firmada inmediatamente por el mandatario estadounidense.La decisión de confiscar activos rusos representa una escalada importante en la guerra de sanciones de Occidente contra Rusia, subrayan a Sputnik varios expertos. Sin embargo, la medida es miope por parte de la Casa Blanca porque acelerará la desdolarización mundial, lo que eliminará una de las herramientas más poderosas con las que cuenta Estados Unidos, agregan."Ahora se preguntan: '¿Lo estoy invirtiendo en algo que será confiscado o bloqueado? Así que la falta de control [por parte de los propietarios] sobre los activos no es una buena base de ninguna moneda", continúa.La condición de mayor reserva mundial de EEUU le permite evitar las consecuencias inflacionistas de sus gastos, especialmente los militares. En 1984, cuando Washington estaba aumentando su gasto militar bajo el mandato del expresidente Ronald Reagan, los economistas examinaron los efectos inflacionistas del gasto militar analizando los datos de cuatro países en los años 50 y 60. En sus palabras, el gasto de defensa aumenta la inflación, a menos que se compense con una caída en la actividad en la economía nacional o, en el caso de los países con una moneda de reserva mundial, con una caída en la actividad en la economía mundial."EEUU utilizó el estatus de moneda clave del dólar para exportar su inflación mediante déficit en la balanza de pagos en los años 50 y 60", indica el artículo Relación entre gasto en defensa e inflación. "Aunque EEUU ha tenido con diferencia el mayor gasto en defensa como porcentaje de la Renta Nacional Bruta [RNB] de todos los países estudiados, la posición especial del dólar puede haber permitido a EEUU no solo utilizar la holgura de su propia economía para absorber los posibles efectos inflacionistas del gasto en defensa, sino también utilizar la holgura de la economía mundial", agrega el texto.En un artículo publicado en The New York Times, el columnista Christopher Caldwell se mostraba de acuerdo. "Si Rusia, China y otros rivales diplomáticos decidieran que sus activos en dólares son vulnerables y que ya no pueden confiar en el dólar como medio de cambio, sentiríamos el dolor de esos 34 billones de dólares de deuda [nacional estadounidense] de una forma que ahora no sentimos".En este contexto, la decisión de Washington "socava gravemente la imagen y la credibilidad de Occidente", declara al respecto a Sputnik el profesor asociado de la Escuela de Estudios Regionales Internacionales e investigador del Centro de Estudios Europeos e Internacionales Integrales de la Escuela Superior de Economía Lev Sokólshchik. En sus palabras, Arabia Saudita, responsable en parte del dominio mundial del dólar estadounidense por su creación del petrodólar, está aumentando su colaboración con China, Rusia y otras naciones de los BRICS. Ya en 2022, Arabia Saudita y China han mantenido conversaciones para liquidar las ventas de petróleo a China en yuanes chinos en lugar de dólares estadounidenses."Esto es estrictamente testosterona política a toda marcha. Muy miope por parte de EEUU", concluye Goncharoff.

https://latamnews.lat/20240421/medvedev-la-ayuda-a-ucrania-satisface-al-sector-insaciable-armamentista-de-eeuu-1149898709.html

https://latamnews.lat/20240421/eeuu-sufrira-en-ucrania-un-fiasco-igual-de-sonado-y-humillante-que-en-vietnam-y-afganistan-1149903124.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, rusia, 📈 mercados y finanzas, sanciones, 📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia, desdolarización