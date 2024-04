https://latamnews.lat/20240421/esto-es-esparta-o-como-termino-el-deseo-de-hacerse-una-foto-con-un-casco-espartano--video-1149910095.html

"¡Esto es Esparta!" o ¿cómo terminó el deseo de hacerse una foto con un casco espartano? | Video

Inspirándose en el rey Leónidas de Esparta de la famosa película sobre los 300 espartanos, un hombre de Kazajistán decidió hacerse una foto memorable con un... 21.04.2024, Sputnik Mundo

La historia no dice si la foto resultó bien o no, pero sin los rescatadores, el hombre no podía salir de la trampa por sí mismo, comunicó el servicio de prensa del Ministerio de Situaciones de Emergencia de Kazajistán. El equipo de rescate utilizó herramientas especiales para aflojar la férrea sujeción del casco. Como resultado, nadie resultó herido y el casco fue devuelto a su propietario.

