"Semana Santa sangrienta": a 10 años del primer golpe de los radicales ucranianos a Donbás

20.04.2024

Sputnik te recuerda cómo comenzó la guerra civil en el Este de Ucrania.En vísperas de la guerraA mediados de abril de 2014, Donbás ya había superado el punto de no retorno. Las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk declararon su independencia, y el Gobierno golpista de Kiev respondió lanzando una "operación antiterrorista" en las regiones que no reconocieron las nuevas autoridades de la capital del país. Sin embargo, ni los dirigentes de las repúblicas ni los ciudadanos creían que las FFAA ucranianas abrirían fuego.Donetsk era una ciudad completamente pacífica en aquellos días. La guarnición de la ciudad de Slaviansk desarmó a una columna de paracaidistas ucranianos sin un solo disparo y les arrebató la famosa Nona, la primera pieza de artillería de la milicia popular que se estaba formando. Los residentes intentaron detener a los vehículos blindados de las FFAA, los militares respondieron bajando la vista, silenciando sus motores. Tampoco ellos creían que todo aquello fuera serio.Pero los dirigentes golpistas de Kiev hicieron declaraciones, una más sanguinaria que la otra. Ya habían optado por una solución de fuerza, tras asegurarse el apoyo diplomático de sus aliados occidentales. Y llamaron a la acción a las organizaciones de ultraderecha, gracias a las cuales fue posible derrocar al legítimamente elegido Víktor Yanukóvich. Los radicales dieron el primer golpe.Ataque de los ultraderechistasLos residentes locales organizaron una vigilancia las 24 horas del día en la carretera que conduce a la ciudad. Nadie esperaba un ataque, pero en la Semana Santa ortodoxa, en la noche del 20 de abril de 2014, cuatro camionetas se acercaron al control de carretera cerca de la localidad de Bilbásovka, cerca de Slaviansk, de donde saltaron personas con armas ligeras y abrieron fuego matando a un miliciano e hiriendo a otros dos. Luego, a los milicianos populares les llegó apoyo desde la ciudad, que ayudó a hacer frente a los invasores.En los automóviles de los agresores, fueron encontrados mapas por satélite con los controles de carretera marcados y las ubicaciones de las fuerzas de autodefensa, trampas antipersonales, así como trofeos, como una insignia de Pravi Sektor*. No había duda de quién había atacado el control de carretera.La población local estaba muy asustada. Maxim, hijo de una de las víctimas, se resistía a hablar con la prensa, ya que temía que los agresores regresaran por la noche y masacraran a toda la familia. Su padre fue asesinado delante de sus ojos, el propio Maxim resultó herido levemente. Admitió que el puesto de control era el único de la zona sin armas.Pensaban que si llegaba el Ejército ucraniano podrían resolverlo todo pacíficamente. Pero los radicales de la formación ultraderechista empezaron a disparar inmediatamente, sin hablar. Por primera vez, las autoridades del Maidán mostraron su verdadera cara a los habitantes del este de Ucrania.El fatídico 2 de mayoEra evidente que en caso de una fase caliente, la ciudad de Slaviansk recibiría el primer golpe. Los helicópteros ucranianos sobrevolaban la ciudad lanzando panfletos y las tropas de Ucrania desplegaron su artillería.A primera hora de la mañana del 2 de mayo, los militares ucranianos bombardearon Slaviansk con obuses y lanzacohetes múltiples, atacaron casas, plazas y hospitales. Ese mismo día, en Odesa, los radicales quemaron vivos a decenas de partidarios de Antimaidán en un edificio sindical. Cuatro días después, las fuerzas de seguridad dispararon contra manifestantes en Mariúpol.Slaviansk pasó a la historia como la primera ciudad que contratacó. Un pequeño destacamento de combatientes la defendió contra una fuerza adversaria muy superior hasta julio, cuando el mando decidió retirar los restos de los combatientes y el equipo a Donetsk. Fueron ellos quienes formaron la columna de los cuerpos de Donetsk y Lugansk, que hasta el 24 de febrero de 2022 mantenían prácticamente en solitario a raya a las FFAA ucranianas en zonas clave.

