Irán fue golpeado de tal manera que Teherán pudo "contenerse"

Irán fue golpeado de tal manera que Teherán pudo "contenerse"

Sputnik Mundo

19.04.2024

2024-04-19T14:11+0000

2024-04-19T14:11+0000

2024-04-19T14:11+0000

irán

israel

La publicación señala que el objetivo era una instalación o instalaciones de la Fuerza Aérea de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria iraní para evitar una nueva ronda de intercambio de ataques.Agrega que los medios de comunicación iraníes informaron de una vuelta a la normalidad, indicando que los dirigentes no tenían intención inmediata de responder al ataque. Las autoridades iraníes aún no han determinado qué armas se utilizaron en el ataque ni cómo se llevó a cabo, indica el periódico.Según los medios estadounidenses, Israel lanzó el 19 de abril por la noche un ataque de represalia "limitado" contra objetivos dentro de Irán. Se registraron explosiones cerca de la ciudad de Isfahán. La agencia de noticias estatal iraní IRIB informó de que los sistemas de defensa antiaérea de varias provincias del país respondieron a los sobrevuelos de drones. Tasnim destacó que las instalaciones nucleares de la provincia de Isfahán estaban completamente a salvo. Al mismo tiempo, tres funcionarios iraníes confirmaron a The New York Times que el objetivo de los ataques era una base aérea cercana a Isfahán.En la noche del 13 al 14 de abril, Teherán lanzó más de 300 misiles y drones contra la infraestructura militar israelí en la llamada Operación Verdadera Promesa. Esto sucede después de que el Estado judío atacase el Consulado general de Irán en Siria, dejando varios oficiales iraníes muertos y alrededor de una docena de heridos.

